Борг понад 300 млрд дол., нові податки та прогноз МВФ: UIF Weekly про головні виклики України

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Нові податки, драконівські умови МВФ, проблеми в енергетиці та економіці, можливий обвал вертикалі влади в РФ — українці живуть у величезному масиві інформації. Осягнути та зрозуміти головні виклики, які стоять перед Україною допоможе аналітика UIF.
Український інститут майбутнього представив UIF Weekly — щотижневий огляд ключових досліджень, аналітичних матеріалів та публічних дискусій експертів інституту про виклики, що визначатимуть траєкторію розвитку України.
Головною темою аналітики UIF визначили події в енергетичному секторі. Серед основних аспектів:
припинення транзиту російської нафти трубопроводом “Дружба” — реакція Угорщини та Словаччини,
новий рекорд у імпорті електроенергії,
рекордна кількість свердловин, пробурених “Укрнафтою” у 2025 році,
підозра від НАБУ ексміністру Герману Галущенку,
різкий обвал імпорту електромобілів.
Серед головних тем також — економіка після війни: сценарій МВФ.
Аналітики зазначають, що МВФ задає рамку — і вона жорстка. Ключовими визначають наступні фактори:
держборг — понад 300 млрд дол. (137% ВВП) до 2027 року,
дефіцит бюджету — 17,7% ВВП,
витрати — 59,4% ВВП,
інфляція зростає (7,6% у лютому),
дефіцит торгівлі — 4,4 млрд дол.
Аналітики вказують на регуляторні зміни на ринку електроенергії. Зазначають, що енергосистема України виходить із дефіциту — відновлено 3,5 ГВт потужностей, зростає генерація СЕС, відключення майже зникли.
Паралельно, за даними експертів, змінюються правила гри:
перегляд прайс-кепів,
нові умови імпорту,
механізми “стабілізації цін”.
Ці рішення можуть визначити нову модель ринку, пояснюють аналітики.
Проаналізували експерти і політичну ситуацію в РФ, розповівши про анатомію імперії. Аналітики UIF підготували серію статей про сталі механізми російської політики — від 1654 року до сьогодні.
Матеріал 1. 1654 рік.
Одна угода — дві інтерпретації: союз для козаків і підданство для Москви. Саме ця логіка, як зазначають аналітики, відтворюється Росією досі.
Матеріал 2. Держава всередині держави.
Чому підприємці інвестують попри війну — і що стримує масштабування проаналізували в матеріалі в інтервʼю з Владиславом Антиповим, засновником ЦЕРН (Центру екології та розвитку нових технологій).
В ході інтерв'ю обговорили ключові теми:
податкова система і інвестиції,
ринок екологічного консалтингу,
дефіцит стратегії залучення капіталу.
Українські технології, зазначають фахівці, забезпечують понад 50% уражень ворога. Як з’являються такі компанії — і що стримує розвиток проаналізували в інтервʼю з Іриною Терех, CEO і CTO Fire Point.
В ході розмови обговорили ключові теми:
власна зброя як пріоритет,
ризик залежності від kill switch,
формування нової технологічної еліти.