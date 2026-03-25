Борг понад 300 млрд дол., нові податки та прогноз МВФ: UIF Weekly про головні виклики України

Нові податки, драконівські умови МВФ, проблеми в енергетиці та економіці, можливий обвал вертикалі влади в РФ — українці живуть у величезному масиві інформації. Осягнути та зрозуміти головні виклики, які стоять перед Україною допоможе аналітика UIF.

Український інститут майбутнього представив UIF Weekly — щотижневий огляд ключових досліджень, аналітичних матеріалів та публічних дискусій експертів інституту про виклики, що визначатимуть траєкторію розвитку України.

Головна тема

Головною темою аналітики UIF визначили події в енергетичному секторі. Серед основних аспектів:

припинення транзиту російської нафти трубопроводом “Дружба” — реакція Угорщини та Словаччини,

новий рекорд у імпорті електроенергії,

рекордна кількість свердловин, пробурених “Укрнафтою” у 2025 році,

підозра від НАБУ ексміністру Герману Галущенку,

різкий обвал імпорту електромобілів.

Серед головних тем також — економіка після війни: сценарій МВФ.

Аналітики зазначають, що МВФ задає рамку — і вона жорстка. Ключовими визначають наступні фактори:

держборг — понад 300 млрд дол. (137% ВВП) до 2027 року,

дефіцит бюджету — 17,7% ВВП,

витрати — 59,4% ВВП,

інфляція зростає (7,6% у лютому),

дефіцит торгівлі — 4,4 млрд дол.

“Уряд планує покривати дефіцит боргом без скорочення видатків. Економічна стабільність напряму залежатиме від зовнішнього фінансування і керованості боргу”, — зауважують спеціалісти.

Дослідження і аналітика

Аналітики вказують на регуляторні зміни на ринку електроенергії. Зазначають, що енергосистема України виходить із дефіциту — відновлено 3,5 ГВт потужностей, зростає генерація СЕС, відключення майже зникли.

Паралельно, за даними експертів, змінюються правила гри:

перегляд прайс-кепів,

нові умови імпорту,

механізми “стабілізації цін”.

Ці рішення можуть визначити нову модель ринку, пояснюють аналітики.

Проєкти

Проаналізували експерти і політичну ситуацію в РФ, розповівши про анатомію імперії. Аналітики UIF підготували серію статей про сталі механізми російської політики — від 1654 року до сьогодні.

Матеріал 1. 1654 рік.

Одна угода — дві інтерпретації: союз для козаків і підданство для Москви. Саме ця логіка, як зазначають аналітики, відтворюється Росією досі.

Матеріал 2. Держава всередині держави.

“Модель паралельної влади, підконтрольної особисто правителю, на думку експертів, стала основою російської державності — і відтворюється до сьогодні”, — пояснили експерти.

Інтерв’ю

Чому підприємці інвестують попри війну — і що стримує масштабування проаналізували в матеріалі в інтервʼю з Владиславом Антиповим, засновником ЦЕРН (Центру екології та розвитку нових технологій).

В ході інтерв'ю обговорили ключові теми:

податкова система і інвестиції,

ринок екологічного консалтингу,

дефіцит стратегії залучення капіталу.

Українські технології, зазначають фахівці, забезпечують понад 50% уражень ворога. Як з’являються такі компанії — і що стримує розвиток проаналізували в інтервʼю з Іриною Терех, CEO і CTO Fire Point.

В ході розмови обговорили ключові теми:

власна зброя як пріоритет,

ризик залежності від kill switch,

формування нової технологічної еліти.