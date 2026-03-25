Долг более 300 млрд долл., новые налоги и прогноз МВФ: UIF Weekly о главных вызовах Украины

Кречмаровская Наталия
Новые налоги, драконовские условия МВФ, проблемы в энергетике и экономике, возможный обвал вертикали власти в РФ – украинцы живут в огромном массиве информации. Постичь и понять главные вызовы, стоящие перед Украиной, поможет аналитика UIF.
Что ждет Украину. Фото портал "Комментарии"
Украинский институт будущего представил UIF Weekly – еженедельный обзор ключевых исследований, аналитических материалов и публичных дискуссий экспертов института о вызовах, определяющих траекторию развития Украины.
Главной темой аналитики UIF определили происходящее в энергетическом секторе. Среди основных аспектов:
прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" — реакция Венгрии и Словакии,
новый рекорд в импорте электроэнергии,
рекордное количество скважин, пробуренных "Укрнафтою" в 2025 году,
подозрение от НАБУ экс-министру Герману Галущенко,
резкий обвал импорта электромобилей.
Среди главных тем также – экономика после войны: сценарий МВФ.
Аналитики отмечают, что МВФ задает рамку – и она жесткая. Ключевыми определяют следующие факторы:
госдолг – более 300 млрд дол. (137% ВВП) к 2027 году,
дефицит бюджета – 17,7% ВВП,
расходы – 59,4% ВВП,
инфляция растет (7,6% в феврале),
дефицит торговли – 4,4 млрд дол.
Аналитики указывают на регуляторные изменения на рынке электроэнергии. Отмечают, что энергосистема Украины выходит из дефицита – восстановлено 3,5 ГВт мощностей, растет генерация СЭС, отключения почти исчезли.
Параллельно, по данным экспертов, меняются правила игры:
просмотр прайс-кепов,
новые условия импорта,
механизмы "стабилизации цен".
Эти решения могут определить новую модель рынка, разъясняют аналитики.
Проанализировали эксперты и политическую ситуацию в РФ, рассказав об анатомии империи. Аналитики UIF подготовили серию статей об установившихся механизмах российской политики — с 1654 года по настоящее время.
Материал 1. 1654 год.
Одно соглашение – две интерпретации: союз для казаков и подданство для Москвы. Именно эта логика, как отмечают аналитики, воспроизводится Россией до сих пор.
Материал 2. Государство внутри государства.
Почему предприниматели инвестируют, несмотря на войну — и сдерживающее масштабирование проанализировали в материале в интервью с Владиславом Антиповым, основателем ЦЭРН (Центра экологии и развития новых технологий).
В ходе интервью обсудили ключевые темы:
налоговая система и инвестиции,
рынок экологического консалтинга,
дефицит стратегии привлечения капитала.
Украинские технологии, отмечают специалисты, обеспечивают более 50% поражений противника. Как появляются такие компании и сдерживающее развитие проанализировали в интервью с Ириной Терех, CEO и CTO Fire Point.
В ходе разговора обсудили ключевые темы:
собственное оружие как приоритет,
риск зависимости от kill switch,
формирование новой технологической элиты.