Долг более 300 млрд долл., новые налоги и прогноз МВФ: UIF Weekly о главных вызовах Украины

Новые налоги, драконовские условия МВФ, проблемы в энергетике и экономике, возможный обвал вертикали власти в РФ – украинцы живут в огромном массиве информации. Постичь и понять главные вызовы, стоящие перед Украиной, поможет аналитика UIF.

Украинский институт будущего представил UIF Weekly – еженедельный обзор ключевых исследований, аналитических материалов и публичных дискуссий экспертов института о вызовах, определяющих траекторию развития Украины.

Главная тема

Главной темой аналитики UIF определили происходящее в энергетическом секторе. Среди основных аспектов:

прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" — реакция Венгрии и Словакии,

новый рекорд в импорте электроэнергии,

рекордное количество скважин, пробуренных "Укрнафтою" в 2025 году,

подозрение от НАБУ экс-министру Герману Галущенко,

резкий обвал импорта электромобилей.

Среди главных тем также – экономика после войны: сценарий МВФ.

Аналитики отмечают, что МВФ задает рамку – и она жесткая. Ключевыми определяют следующие факторы:

госдолг – более 300 млрд дол. (137% ВВП) к 2027 году,

дефицит бюджета – 17,7% ВВП,

расходы – 59,4% ВВП,

инфляция растет (7,6% в феврале),

дефицит торговли – 4,4 млрд дол.

"Правительство планирует покрывать дефицит долгом без сокращения расходов. Экономическая стабильность напрямую будет зависеть от внешнего финансирования и управляемости долга", — отмечают специалисты.

Исследование и аналитика

Аналитики указывают на регуляторные изменения на рынке электроэнергии. Отмечают, что энергосистема Украины выходит из дефицита – восстановлено 3,5 ГВт мощностей, растет генерация СЭС, отключения почти исчезли.

Параллельно, по данным экспертов, меняются правила игры:

просмотр прайс-кепов,

новые условия импорта,

механизмы "стабилизации цен".

Эти решения могут определить новую модель рынка, разъясняют аналитики.

Проекты

Проанализировали эксперты и политическую ситуацию в РФ, рассказав об анатомии империи. Аналитики UIF подготовили серию статей об установившихся механизмах российской политики — с 1654 года по настоящее время.

Материал 1. 1654 год.

Одно соглашение – две интерпретации: союз для казаков и подданство для Москвы. Именно эта логика, как отмечают аналитики, воспроизводится Россией до сих пор.

Материал 2. Государство внутри государства.

"Модель параллельной власти, подконтрольной лично правителю, по мнению экспертов, стала основой российской государственности – и воспроизводится до сих пор", — пояснили эксперты.

Интервью

Почему предприниматели инвестируют, несмотря на войну — и сдерживающее масштабирование проанализировали в материале в интервью с Владиславом Антиповым, основателем ЦЭРН (Центра экологии и развития новых технологий).

В ходе интервью обсудили ключевые темы:

налоговая система и инвестиции,

рынок экологического консалтинга,

дефицит стратегии привлечения капитала.

Украинские технологии, отмечают специалисты, обеспечивают более 50% поражений противника. Как появляются такие компании и сдерживающее развитие проанализировали в интервью с Ириной Терех, CEO и CTO Fire Point.

В ходе разговора обсудили ключевые темы:

собственное оружие как приоритет,

риск зависимости от kill switch,

формирование новой технологической элиты.