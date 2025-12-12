logo_ukra

Борці Харківщини, яких підтримує Корпорація «Здоров'я», вибороли медалі на Кубку України з вільної боротьби
Борці Харківщини, яких підтримує Корпорація «Здоров’я», вибороли медалі на Кубку України з вільної боротьби

Загалом три призових місця здобули харківські спортсмени. Корпорація «Здоров’я» підтримує команду борців під час підготовки до змагань та інвестує у розвиток і популяризацію спорту в Україні

12 грудня 2025, 09:24
Впродовж 29-30 листопада борці та борчині з різних куточків України змагались за найдорожчий трофей в історії українського спорту. Традиційно Кубок України з вільної боротьби та Чемпіонат України з греко-римської боротьби відбувається  у київському легкоатлетичному манежі. Цьогоріч змагання були приурочені полеглим воїнам 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Участь у церемонії відкриття взяли Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та Президент НОК України Вадим Гутцайт.

Борці Харківщини, яких підтримує Корпорація «Здоров’я», вибороли медалі на Кубку України з вільної боротьби

Ілона Прокопевнюк, 1 місце, в. к. 62 кг

Троє борців, яких підтримує Корпорація "Здоров’я", представляли Харківщину на змаганнях і посіли місця на п’єдесталі пошани. Каміль Керимов здобув "золото" у ваговій категорії 61 кг. Мухамед Алієв у фіналі поступився супернику й завоював "срібло" у ваговій категорії 86 кг. Серед жінок Ілона Прокопевнюк стала першою у ваговій категорії 62 кг.

Втретє Кубок України з вільної боротьби здобула команда Івано-Франківська. Вони отримали унікальний кубок, який увійшов до Національного реєстру рекордів України як найцінніший спортивний трофей в Україні: вага кубка — 16 кг, виготовлений з надміцного алюмінієвого сплаву, покритий стерлінговим сріблом, а ручки оздоблені 22-каратним золотом

Спортивний сезон 2025 року офіційно підійшов до завершення, а отже попереду багато роботи, адже розпочинається підготовка до чемпіонату Європи. 

Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я"", переконаний, що попри війну потрібно продовжувати підтримувати спортсменів. Адже їхні перемоги на міжнародній арені прославляють нашу країну.  

"Наша країна багата талантами. Корпорація "Здоров’я" пишається працівниками, які виступають, перемагають і є прикладом для підростаючих поколінь. Вони демонструють феноменальну волю до перемоги, працьовитість та силу характеру. Їхні імена відомі далеко за межами країни", — наголосив Олександр Доровський.

Борці Харківщини, яких підтримує Корпорація «Здоров’я», вибороли медалі на Кубку України з вільної боротьби - фото 2

