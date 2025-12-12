logo

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Борцы Харьковщины, поддерживаемые Корпорацией «Здоровье», завоевали медали на Кубке Украины по вольной борьбе
commentss НОВОСТИ Все новости

Борцы Харьковщины, поддерживаемые Корпорацией «Здоровье», завоевали медали на Кубке Украины по вольной борьбе

В общей сложности три призовых места получили харьковские спортсмены. Корпорация «Здоровье» поддерживает команду борцов во время подготовки к соревнованиям и инвестирует в развитие и популяризацию спорта в Украине

12 декабря 2025, 09:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На протяжении 29-30 ноября борцы и борчины из разных уголков Украины боролись за самый дорогой трофей в истории украинского спорта. Традиционно Кубок Украины по вольной борьбе и Чемпионат Украины по греко-римской борьбе проходит в киевском легкоатлетическом манеже. В этом году соревнования были посвящены павшим воинам 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Участие в церемонии открытия приняли Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и Президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Борцы Харьковщины, поддерживаемые Корпорацией «Здоровье», завоевали медали на Кубке Украины по вольной борьбе

Илона Прокопенюк, 1 место, и. к. 62 кг

Трое борцов, поддерживаемых Корпорацией "Здоровье", представляли Харьковщину на соревнованиях и заняли места на пьедестале уважения. Камиль Керимов получил золото в весовой категории 61 кг. Мухаммед Алиев в финале уступил сопернику и завоевал серебро в весовой категории 86 кг. Среди женщин Илона Прокопенюк стала первой в весовой категории 62 кг.

В третий раз Кубок Украины по вольной борьбе завоевала команда Ивано-Франковска. Они получили уникальный кубок, вошедший в Национальный реестр рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине: вес кубка — 16 кг, изготовленный из сверхпрочного алюминиевого сплава, покрытый стерлинговым серебром, а ручки украшены 22-каратным золотом.

Спортивный сезон 2025 официально подошел к завершению, а значит впереди много работы, ведь начинается подготовка к чемпионату Европы.

Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"", убежден, что, несмотря на войну, нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.

"Наша страна богата талантами. Корпорация "Здоровье" гордится выступающими, побеждающими работниками и являются примером для подрастающих поколений. Они демонстрируют феноменальную волю к победе, трудолюбию и силе характера. Их имена известны далеко за пределами страны", — подчеркнул Александр Доровский.

Читайте на портале "Комментарии" — МОК принял резонансное решение относительно спортсменов из РФ и Беларуси.

Борцы Харьковщины, поддерживаемые Корпорацией «Здоровье», завоевали медали на Кубке Украины по вольной борьбе - фото 2

Борцы Харьковщины, поддерживаемые Корпорацией «Здоровье», завоевали медали на Кубке Украины по вольной борьбе - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости