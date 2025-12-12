Борцы Харьковщины, поддерживаемые Корпорацией «Здоровье», завоевали медали на Кубке Украины по вольной борьбе

Рубрики
На протяжении 29-30 ноября борцы и борчины из разных уголков Украины боролись за самый дорогой трофей в истории украинского спорта. Традиционно Кубок Украины по вольной борьбе и Чемпионат Украины по греко-римской борьбе проходит в киевском легкоатлетическом манеже. В этом году соревнования были посвящены павшим воинам 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Участие в церемонии открытия приняли Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и Президент НОК Украины Вадим Гутцайт.
Илона Прокопенюк, 1 место, и. к. 62 кг
Трое борцов, поддерживаемых Корпорацией "Здоровье", представляли Харьковщину на соревнованиях и заняли места на пьедестале уважения. Камиль Керимов получил золото в весовой категории 61 кг. Мухаммед Алиев в финале уступил сопернику и завоевал серебро в весовой категории 86 кг. Среди женщин Илона Прокопенюк стала первой в весовой категории 62 кг.
В третий раз Кубок Украины по вольной борьбе завоевала команда Ивано-Франковска. Они получили уникальный кубок, вошедший в Национальный реестр рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине: вес кубка — 16 кг, изготовленный из сверхпрочного алюминиевого сплава, покрытый стерлинговым серебром, а ручки украшены 22-каратным золотом.
Спортивный сезон 2025 официально подошел к завершению, а значит впереди много работы, ведь начинается подготовка к чемпионату Европы.
Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"", убежден, что, несмотря на войну, нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.
