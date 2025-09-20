Близько 70% молоді не можуть нормально заснути: що бентежить українців

Близько 70% молоді не можуть заснути через фінансові проблеми, через високу інфляцію, безробіття та стан економіки. Про це йдеться в матеріалі "Fortune".

Молодь. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що замість того, щоб планувати бюджет, вони використовують "пасивні" способи справлятись: дивляться телевізор, гортають соцмережі, лежать в ліжку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські роботодавці масово втрачають втрачають молодих працівників після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки. Про це свідчить дослідження Work.ua.

Зазначається, що великі підприємства найбільше відчули дефіцит робітників. Зокрема, постраждали від втрати кадрів: готельно-ресторанний бізнес (65% компаній зафіксували звільнення), роздрібна торгівля (59%), харчова промисловість (52%), будівництво та деревообробка (47%), оптова торгівля та дистрибуція (43%), транспортна галузь (31%).

Варто зазначити, що це цифри без врахування студентів, які беруть академічну відпустки та теж масово виїжджають за кордон. Економісти вже говорять, що такого удару від уряду українська економіка, яка ледве животіє, точно не очікувала. Багато хто вже говорить, що рішення дати дозвіл на виїзд за кордон чоловіка 18-22 років стало помилковим. Проте його наслідки на повну стануть відчутні згодом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – майже 45% громадян України вважають, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти їхньої країни, закінчиться у 2025 чи 2026 році. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи поцікавилися у респондентів відповіддю питанням, коли, на думку, може закінчитися війна. Лише 18% українців очікують, що війна закінчиться до кінця 2025 року. При цьому 27% говорять про 2026 рік, 32% — про 2027 і пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) вибрав відповідь "не знаю".



