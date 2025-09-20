logo_ukra

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Близько 70% молоді не можуть нормально заснути: що бентежить українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Близько 70% молоді не можуть нормально заснути: що бентежить українців

Замість того, щоб планувати бюджет, молоді люди використовують "пасивні" способи справлятись

20 вересня 2025, 19:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Близько 70% молоді не можуть заснути через фінансові проблеми, через високу інфляцію, безробіття та стан економіки. Про це йдеться в матеріалі "Fortune".

Близько 70% молоді не можуть нормально заснути: що бентежить українців

Молодь. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що замість того, щоб планувати бюджет, вони використовують "пасивні" способи справлятись: дивляться телевізор, гортають соцмережі, лежать в ліжку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські роботодавці масово втрачають втрачають молодих працівників після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки. Про це свідчить дослідження Work.ua.

Зазначається, що великі підприємства найбільше відчули дефіцит робітників. Зокрема, постраждали від втрати кадрів: готельно-ресторанний бізнес (65% компаній зафіксували звільнення), роздрібна торгівля (59%), харчова промисловість (52%), будівництво та деревообробка (47%), оптова торгівля та дистрибуція (43%), транспортна галузь (31%). 

Варто зазначити, що це цифри без врахування студентів, які беруть академічну відпустки та теж масово виїжджають за кордон. Економісти вже говорять, що такого удару від уряду українська економіка, яка ледве животіє, точно не очікувала. Багато хто вже говорить, що рішення дати дозвіл на виїзд за кордон чоловіка 18-22 років стало помилковим. Проте його наслідки на повну стануть відчутні згодом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – майже 45% громадян України вважають, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти їхньої країни, закінчиться у 2025 чи 2026 році. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи поцікавилися у респондентів відповіддю питанням, коли, на думку, може закінчитися війна. Лише 18% українців очікують, що війна закінчиться до кінця 2025 року. При цьому 27% говорять про 2026 рік, 32% — про 2027 і пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) вибрав відповідь "не знаю".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини