Около 70% молодежи не могут нормально уснуть: что не дает покоя украинцам

Вместо того чтобы планировать бюджет, молодые люди используют "пассивные" способы справляться

20 сентября 2025, 19:06
Кравцев Сергей

Около 70% молодежи не могут заснуть из-за финансовых проблем, из-за высокой инфляции, безработицы и состояния экономики. Об этом говорится в материале Fortune.

Около 70% молодежи не могут нормально уснуть: что не дает покоя украинцам

Молодежь. Фото: из открытых источников

Отмечается, что вместо того, чтобы планировать бюджет, они используют пассивные способы справляться: смотрят телевизор, листают соцсети, лежат в постели.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские работодатели массово теряют теряющих молодых работников после предоставления возможности выезда для ребят 18-22 года после предоставления возможности выезда для ребят 18-22 года. Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

Отмечается, что крупные предприятия больше всего испытали дефицит рабочих. В частности, пострадали от потери кадров: гостинично-ресторанный бизнес (65% компаний зафиксировали увольнение), розничная торговля (59%), пищевая промышленность (52%), строительство и деревообработка (47%), оптовая торговля и дистрибуция (43%), транспортная отрасль (31%).

Стоит отметить, что это цифры без учета студентов, принимающих академический отпуск и массово выезжающих за границу. Экономисты уже говорят, что такого удара от правительства едва прозябающая украинская экономика точно не ожидала. Многие уже говорят, что решение дать разрешение на выезд за границу мужчины 18-22 лет стало ошибочным. Однако его последствия вовсю станут ощутимы впоследствии.

Также издание "Комментарии" сообщало, что почти 45% граждан Украины считают, что полномасштабная война, которую Россия развязала против их страны, закончится в 2025 или 2026 году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Социологи поинтересовались у респондентов ответом на вопрос, когда, по их мнению, может закончиться война. Только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. При этом 27% говорят о 2026 году, 32% — о 2027 и позже. Каждый четвертый респондент (23%) выбрал ответ "не знаю".




