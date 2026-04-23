Блекаути влітку стануть реальністю: озвучено тривожний прогноз

Україна має шанс пройти літній період без масштабних відключень електроенергії, якщо енергетична система не зазнає нових масованих атак. Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє The Page.

За його словами, літній сезон традиційно є складним для енергосистеми, адже саме в цей час активно проводяться планові ремонти обладнання. Особливо напруженими були літа 2022 та 2023 років, коли через втрату Запорізької АЕС виникли значні перебої та довелося переглядати довгострокові графіки ремонтів атомних блоків.

Сьогодні, як зазначив Зайченко, спільними зусиллями "Укренерго" та "Енергоатому" вдалося синхронізувати ремонтні роботи, що дозволило забезпечити більш стабільну роботу атомної генерації в літній період. Це, у свою чергу, суттєво знизило ризики дефіциту електроенергії.

Водночас проблемним залишається стан теплової та гідроенергетики, яка зазнала пошкоджень унаслідок атак. Частина енергоблоків потребує відновлення, що обмежує гнучкість системи під час пікових навантажень.

Попри це, наразі обмежень для споживачів не запроваджено. У "Укренерго" підкреслюють, що за відсутності нових масштабних обстрілів енергосистема має шанс пройти літо без серйозних перебоїв.

Водночас експерти звертають увагу, що ризики залишаються. Всесвітня метеорологічна організація прогнозує збереження аномально високих температур у світі протягом найближчих років, що може додатково навантажувати енергосистеми різних країн.

Окремі українські політики також попереджають про можливі труднощі: у разі спеки навантаження на мережу зростатиме, що може призводити до локальних відключень, особливо у вечірні години пікового споживання.

"Коментарі" вже писали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння щодо можливих наслідків рішення Європейського Союзу про виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. За його словами, така фінансова підтримка може опосередковано вплинути на роботу нафтопроводу "Дружба" та загальну енергетичну ситуацію в регіоні.