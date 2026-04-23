Блэкауты летом станут реальностью: озвучен тревожный прогноз
Блэкауты летом станут реальностью: озвучен тревожный прогноз

Весной отключения света в Украине будут короткими, но летом могут стать продолжительнее из-за жары

23 апреля 2026, 09:50
Автор:
Клименко Елена

Украина имеет шанс пройти летний период без масштабных отключений электроэнергии, если энергетическая система не подвергается новым массированным атакам. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает The Page.

По его словам, летний сезон традиционно сложен для энергосистемы, ведь именно в это время активно проводятся плановые ремонты оборудования. Особенно напряженными были лета 2022 и 2023 годов, когда из-за потери Запорожской АЭС возникли значительные перебои и пришлось пересматривать долгосрочные графики ремонтов атомных блоков.

Сегодня, как отметил Зайченко, совместными усилиями Укрэнерго и Энергоатома удалось синхронизировать ремонтные работы, что позволило обеспечить более стабильную работу атомной генерации в летний период. Это, в свою очередь, существенно снизило риск дефицита электроэнергии.

В то же время проблемным остается состояние тепловой и гидроэнергетики, которая получила повреждения в результате атак. Часть энергоблоков требует восстановления, что ограничивает гибкость системы во время пиковых нагрузок.

Несмотря на это, в настоящее время ограничения для потребителей не введены. В "Укрэнерго" подчеркивают, что в отсутствие новых масштабных обстрелов энергосистема имеет шанс пройти лето без серьезных перебоев.  

В то же время, эксперты обращают внимание, что риски остаются. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует сохранение аномально высоких температур в мире в ближайшие годы, что может дополнительно нагружать энергосистемы разных стран.

Отдельные украинские политики также предупреждают о возможных трудностях: в случае жары нагрузка на сеть будет расти, что может привести к локальным отключениям, особенно в вечерние часы пикового потребления.

"Комментарии" уже писали , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность возможными последствиями решения Европейского Союза о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро. По его словам, такая финансовая поддержка может косвенно отразиться на работе нефтепровода "Дружба" и общей энергетической ситуации в регионе.



