Блекаути в Україні на руку Банковій: експерт шокував українців причиною

Найдієвішим способом зменшити графіки відключень електроенергії в Україні є впровадження великої кількості малопотужних енергетичних установок. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев в ефірі "Еспресо".

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що наразі найскладніша ситуація спостерігається у прифронтових регіонах. Після останньої атаки Росії було введено додаткові обмеження в кількох областях.

"Йдеться, зокрема, про Київську, Сумську, Харківську та Полтавську області. На жаль, подібні коливання триватимуть протягом найближчих місяців", — наголосив Рябцев.

Він переконаний, що масове встановлення малопотужних енергоустановок і їх підключення до об’єднаної енергосистеми здатне стабілізувати ситуацію у регіонах та скоротити тривалість відключень.

"Чим більше таких установок запрацює, тим стійкішими будуть місцеві підсистеми, а вся енергосистема України отримає стабільний стан. На мій погляд, це наразі єдиний прийнятний варіант. І, що цікаво, уряд з цим погоджується, хоча поки лише обговорює питання", — додав експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв про поступове поліпшення ситуації в енергосистемі. Основні атомні блоки вже працюють на номінальній потужності, що позитивно вплине на тривалість відключень.

У компанії ДТЕК також відзначили, що завершуються важливі ремонти енергетичного обладнання. Якщо ворог не здійснить нових ударів по енергосистемі, українці незабаром почуватимуться в оселях з більшим доступом до світла.

