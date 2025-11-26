Блекауты в Украине на руку Банковой: эксперт шокировал украинцев причиной

Самым действенным способом уменьшить графики отключений электроэнергии в Украине есть внедрение большого количества маломощных энергетических установок. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых регионах. После последней атаки России были введены дополнительные ограничения в нескольких областях.

"Речь идет, в частности, о Киевской, Сумской, Харьковской и Полтавской области. К сожалению, подобные колебания будут продолжаться в ближайшие месяцы", — подчеркнул Рябцев.

Он убежден, что массовая установка маломощных энергоустановок и их подключение к объединенной энергосистеме способна стабилизировать ситуацию в регионах и сократить продолжительность отключений.

"Чем больше таких установок заработает, тем устойчивее будут местные подсистемы, а вся энергосистема Украины получит стабильное состояние. На мой взгляд, это единственный приемлемый вариант. И, что интересно, правительство с этим соглашается, хотя пока только обсуждает вопросы", — добавил эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал о постепенном улучшении ситуации в энергосистеме. Основные атомные блоки уже работают на номинальной мощности, что положительно отразится на длительности отключений.

В компании ДТЭК также отметили, что завершаются важные ремонты энергетического оборудования. Если враг не совершит новых ударов по энергосистеме, украинцы вскоре будут чувствовать себя в домах с большим доступом к свету.

