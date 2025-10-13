При масовому відключенні світла у наслідок ворожих обстрілів, а також при застосуванні графіків відключення світла, із проблемою зарядки електромобілів стикнуться їх власники.

Блекаут в Україні: що робити власникам електрокарів

Враховуючи необхідність розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів у зв’язку зі збільшенням їх кількості на дорогах України Міністерство енергетики України створило інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій для електромобілів. При складанні карти враховувалися вимоги Регламенту (ЄС) 2023/1804 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2023 року щодо розгортання інфраструктури альтернативних видів палива та скасування Директиви 2014/94/ЄС.

Цей інструмент допоможе оптимізувати розвиток мережі електрозарядної інфраструктури, зокрема на міжнародних автомобільних дорогах, де відсутні зарядні станції на ділянках протяжністю 40 км і більше.

Карта створена у співпраці з операторами системи розподілу та експертами з електромобільності і включає дані про найбільш сприятливі місця, включаючи доступну потужність, для розгортання нових електрозарядних комплексів або встановлення нових зарядних станцій. Це дозволить не лише забезпечити комфорт та безпеку водіїв електромобілів, а й стимулювати розвиток інфраструктури зарядних пунктів, сприяючи переходу України на більш екологічний транспорт.

Цей проєкт сприяє розвитку електромобільності в Україні та інтеграції з європейською транспортною мережею.

Переглянути карту та детальніше ознайомитися з нею можна за посиланням.

