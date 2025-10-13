При массовом отключении света в результате вражеских обстрелов, а также при применении графиков отключения света с проблемой зарядки электромобилей столкнутся их владельцы.

Блекаут в Украине: что делать владельцам электрокаров

Учитывая необходимость развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в связи с увеличением их количества на дорогах Украины, Министерство энергетики Украины создало интерактивную карту благоприятных мест для расположения зарядных станций для электромобилей. При составлении карты учитывались требования Регламента (ЕС) 2023/1804 Европейского Парламента и Совета от 13 сентября 2023 г. по развертыванию инфраструктуры альтернативных видов топлива и отмене Директивы 2014/94/ЕС.

Этот инструмент поможет оптимизировать развитие сети электрозарядной инфраструктуры, в частности, на международных автомобильных дорогах, где отсутствуют зарядные станции на участках протяженностью 40 км и более.

Карта создана в сотрудничестве с операторами системы распределения и экспертами по электромобильности и включает данные о наиболее благоприятных местах, включая доступную мощность, для развертывания новых электрозарядных комплексов или установки новых зарядных станций. Это позволит не только обеспечить комфорт и безопасность водителей электромобилей, но и стимулировать развитие инфраструктуры зарядных пунктов, способствуя переходу Украины на более экологичный транспорт.

Этот проект способствует развитию электромобильности в Украине и интеграции в европейскую транспортную сеть.

Просмотреть карту и подробнее ознакомиться с ней можно по ссылке.

