Бізнесмен та інвестор Сєяр Куршутов виграв судову справу про захист честі, гідності та ділової репутації. Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 15 жовтня 2024 року у справі №757/18688/20-ц його позов задоволено, а відомості, поширені у соціальній мережі Facebook у квітні 2020 року, визнано такими, що не відповідають дійсності та принижують честь, гідність і ділову репутацію бізнесмена.

Сеяр Куршутов. Фото: з відкритих джерел

Автором того допису був Андрій Холодов, на той час народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він публічно звинуватив Сєяра Куршутова у причетності до корупційних схем на митниці, однак у суді жодне з цих тверджень підтвердження не знайшло. Київський апеляційний суд 23 липня 2025 року залишив рішення без змін, і воно набрало законної сили.

Показово, що звинувачення лунали від людини, яка сама згодом стала об'єктом уваги журналістів і правоохоронців. У 2023 році Андрій Холодов, який із січня того ж року перебував за кордоном і не відвідував засідання парламенту, склав депутатський мандат після розслідування програми "Схеми".

Окрім визнання інформації недостовірною, суд зобов'язав Андрія Холодова спростувати її протягом тридцяти днів у той самий спосіб, у який вона була поширена, тобто на власній сторінці у Facebook.

Таким чином, поширені народним депутатом звинувачення на адресу Сєяра Куршутова офіційно визнані наклепом на рівні двох судових інстанцій, а рішення про захист ділової репутації бізнесмена набрало законної сили.

Сєяр Куршутов — український бізнесмен та інвестор, що спеціалізується на міжнародній торгівлі, імпортно-експортних операціях і митному регулюванні. У 2014–2016 роках він був радником Митної служби України. Меценат і патріот України, він системно підтримує Сили оборони та волонтерські фонди.



