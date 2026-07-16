Бизнесмен Сеяр Куршутов выиграл суды всех инстанций против народного депутата Андрея Холодова по делу о защите деловой репутации

Бизнесмен и инвестор Сеяр Куршутов выиграл судебное дело по защите чести, достоинства и деловой репутации. Решением Печерского районного суда города Киева от 15 октября 2024 года по делу №757/18688/20-ц его иск удовлетворен, а сведения, распространенные в социальной сети Facebook в апреле 2020 года, признаны не соответствующими действительности и унижают честь, достоинство и достоинство.

Сеяр Куршутов. Фото: из открытых источников

Автором этого сообщения был Андрей Холодов, в то время народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Он публично обвинил Сеяра Куршутова в причастности к коррупционным схемам на таможне, однако в суде ни одно из этих утверждений подтверждения не нашло. Киевский апелляционный суд 23 июля 2025 года оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

Показательно, что обвинения звучали от человека, который впоследствии стал объектом внимания журналистов и правоохранителей. В 2023 году Андрей Холодов, с января того же года находившийся за границей и не посещавший заседания парламента, составил депутатский мандат после расследования программы "Схемы".

Кроме признания информации недостоверной, суд обязал Андрея Холодова опровергнуть ее в течение тридцати дней таким же образом, как она была распространена, то есть на собственной странице в Facebook.

Таким образом, распространенные народным депутатом обвинения в адрес Сеяра Куршутова официально признаны клеветой на уровне двух судебных инстанций, а решение о защите деловой репутации бизнесмена вступило в законную силу.

Сеяр Куршутов – украинский бизнесмен и инвестор, специализирующийся на международной торговле, импортно-экспортных операциях и таможенном регулировании. В 2014-2016 годах он был советником Таможенной службы Украины. Меценат и патриот Украины он системно поддерживает Силы обороны и волонтерские фонды.



