Бізнес попри війну: скільки українців наважилися відкрити власну справу

Попри повномасштабну війну, українці продовжують активно відкривати власний бізнес. З 24 лютого 2022 року свій перший рахунок у ПриватБанку відкрили 462 835 фізичних осіб-підприємців. Ще 82 973 юридичні особи відкрили перший рахунок у банку за цей період. Про це ПриватБанк повідомив у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Бізнес в Україні. Фото: з відкритих джерел

У банку зазначили, що для абсолютної більшості нових клієнтів відкриття рахунку фактично стало початком власного бізнесу в період максимальної невизначеності. Серед нових ФОПів таких клієнтів було 96%, а серед юридичних осіб – 41%.

При цьому підприємницька активність в Україні залишається високою. Лише за перше півріччя 2026 року українці відкрили 141 тисячу нових ФОПів.

Таким чином, навіть в умовах повномасштабної війни українці продовжують не лише зберігати діючий бізнес, а й започатковувати нові справи. Масштаб відкриття нових рахунків свідчить про те, що для значної частини підприємців війна не стала причиною відмовитися від планів працювати самостійно.

Водночас статистика щодо юридичних осіб демонструє іншу картину: лише 41% компаній, які відкрили свій перший рахунок у ПриватБанку після 24 лютого 2022 року, фактично започаткували бізнес у цей період. Це може свідчити про те, що серед корпоративних клієнтів значну частину становлять компанії, які вже працювали раніше та відкрили рахунок у банку вперше.

Загалом наведені банком цифри показують масштаб трансформації українського підприємництва за роки великої війни – сотні тисяч людей наважилися розпочати власну справу навіть за умов високих економічних і безпекових ризиків.

Також видання "Коментарі" повідомляло – держава влила мільярди в бізнес: скільки підприємців отримали гроші та скільки робочих місць це дало.



