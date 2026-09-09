Бизнес, несмотря на войну: сколько украинцев решились открыть собственное дело

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают активно открывать свой бизнес. С 24 февраля 2022 свой первый счет в ПриватБанке открыли 462 835 физических лиц-предпринимателей. Еще 82 973 юридических лица открыли первый счет в банке за этот период. Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

В банке отметили, что для абсолютного большинства новых клиентов открытие счета фактически явилось началом собственного бизнеса в период максимальной неопределенности. Среди новых ФЛП таких клиентов было 96%, а среди юридических лиц – 41%.

При этом предпринимательская активность в Украине остается высокой. Только за первое полугодие 2026 года украинцы открыли 141 тысяч новых ФЛП.

Таким образом, даже в условиях полномасштабной войны украинцы продолжают не только сохранять действующий бизнес, но и заводить новые дела. Масштаб открытия новых счетов свидетельствует о том, что для большого числа предпринимателей война не стала причиной отказа от планов работать самостоятельно.

В то же время статистика по юридическим лицам демонстрирует другую картину: только 41% компаний, открывших свой первый счет в ПриватБанке после 24 февраля 2022 года, фактически положили начало бизнесу в этот период. Это может свидетельствовать о том, что среди корпоративных клиентов значительную часть составляют компании, уже работавшие ранее и открывшие счет в банке впервые.

В общем, приведенные банком цифры показывают масштаб трансформации украинского предпринимательства за годы великой войны – сотни тысяч людей решились начать собственное дело даже при высоких экономических и рисках безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало — государство влило миллиарды в бизнес: сколько предпринимателей получили деньги и сколько рабочих мест это дало.



