Бізнес попри війну: шокуючі цифри про те, скільки насправді іноземних компаній вийшли з рф

Попри повномасштабну війну проти України, воєнні злочини та системний терор з боку Кремля, більшість іноземних компаній не залишили російський ринок. Станом на січень 2026 року лише 13% міжнародного бізнесу повністю вийшли з Російської Федерації. Про це свідчать дані інфографіки, підготовленої KSE Institute.

Бізнес у РФ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, понад половина іноземних компаній – 55% — продовжують працювати в державі-агресорі без суттєвих змін у своїй присутності. Ще 32% перебувають у процесі виходу з російського ринку, який у багатьох випадках затягується на роки або зупиняється на проміжних етапах.

Експерти зазначають, що формальний "процес виходу" не завжди означає реальне припинення бізнес-діяльності. Часто компанії зберігають активи, персонал або працюють через дочірні структури, партнерів чи змінені бренди. У результаті російська економіка продовжує отримувати податкові надходження, робочі місця та доступ до технологій і товарів західного походження.

Аналітики наголошують: така ситуація демонструє розрив між публічними заявами міжнародного бізнесу про відповідальність і фактичними діями. Хоча після початку вторгнення сотні компаній оголосили про наміри піти з РФ, реальний масштаб повного виходу залишається вкрай обмеженим.

У KSE Institute підкреслюють, що збереження масової присутності іноземних компаній у Росії підриває ефективність санкційного тиску та фактично опосередковано підтримує економічну спроможність країни, яка продовжує війну проти України.

