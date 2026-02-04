Бизнес несмотря на войну: шокирующие цифры о том, сколько на самом деле иностранных компаний вышли из РФ

Несмотря на полномасштабную войну против Украины, военные преступления и системный террор со стороны Кремля, большинство иностранных компаний не покинули российский рынок. По состоянию на январь 2026 только 13% международного бизнеса полностью вышли из Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные инфографики, подготовленной KSE Institute.

Бизнес в РФ. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, более половины иностранных компаний – 55% – продолжают работать в государстве-агрессоре без существенных изменений в своем присутствии. Еще 32% находятся в процессе выхода с российского рынка, который во многих случаях затягивается в годы или останавливается на промежуточных этапах.

Эксперты отмечают, что формальный процесс выхода не всегда означает реальное прекращение бизнес-деятельности. Часто компании сохраняют активы, персонал или работают через дочерние структуры, партнеры или измененные бренды. В результате российская экономика продолжает получать налоговые поступления, рабочие места и доступ к технологиям и товарам западного происхождения.

Аналитики подчеркивают, что такая ситуация демонстрирует разрыв между публичными заявлениями международного бизнеса об ответственности и фактическими действиями. Хотя после начала вторжения сотни компаний объявили о намерениях уйти из РФ, реальный масштаб полного выхода остается крайне ограниченным.

В KSE Institute подчеркивают, что сохранение массового присутствия иностранных компаний в России подрывает эффективность санкционного давления и фактически косвенно поддерживает экономическую состоятельность страны, продолжающей войну против Украины.

