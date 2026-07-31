Битва за крісло Гутерриша почалася: в ООН визначився несподіваний фаворит

Перше неофіційне голосування в Раді Безпеки ООН щодо вибору нового генерального секретаря вже означило головного претендента на один із найвпливовіших міжнародних постів. Хоча результати процедури офіційно не публікуються, джерела повідомили, хто зараз має найбільшу підтримку серед членів Ради безпеки.

Антоніу Гутерриш. Фото: з відкритих джерел

За інформацією сайту ООН та видання The National, лідером пробного голосування стала генеральний секретар ЮНКТАД та колишній віце-президент Коста-Ріки Ребекка Грінспан. Вона отримала десять голосів із позначкою "заохочувати", що стало найкращим результатом серед усіх претендентів.

Друге місце посіла постійний представник Гаяни при ООН Керолін Родрігес-Біркетт, яка набрала дев'ять позитивних голосів. Замкнув трійку лідерів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого підтримали семеро членів Ради Безпеки.

Пробні голосування є традиційною закритою процедурою, яка дозволяє визначити рівень підтримки кандидатів. Під час них представники країн-членів Ради безпеки зазначають, чи підтримують вони претендента, чи виступають проти його кандидатури, чи не мають певної позиції. Підсумки таких консультацій офіційно не розголошуються, однак саме вони найчастіше визначають подальший перебіг кампанії.

Загалом на посаду голови ООН претендують сім кандидатів. Серед них колишній президент Чилі Мішель Бачелет, екс-глава Генасамблеї Марія Фернанда Еспіноса, колишній заступник генсека ООН Олара Отунну, екс-президент Сенегалу Макі Салл, а також інші відомі міжнародні політики та дипломати.

Повноваження нинішнього генерального секретаря Антоніу Гутерриша завершуються 31 грудня. Згідно зі статтею 97 Статуту ООН, остаточне призначення нового голови організації здійснює Генеральна Асамблея за рекомендацією Ради Безпеки. Саме тому серія закритих голосувань стане ключовим етапом у визначенні людини, яка має керуватися організацією в умовах зростаючих міжнародних криз.

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