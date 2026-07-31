Битва за кресло Гутерриша началась: в ООН определился неожиданный фаворит

Первое неофициальное голосование в Совете Безопасности ООН по выбору нового генерального секретаря уже обозначило главного претендента на один из самых влиятельных международных постов. Хотя результаты процедуры официально не публикуются, источники сообщили, кто сейчас пользуется наибольшей поддержкой среди членов Совбеза.

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

По информации сайта ООН и издания The National, лидером пробного голосования стала генеральный секретарь ЮНКТАД и бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан. Она получила десять голосов с отметкой "поощрять", что стало лучшим результатом среди всех претендентов.

Второе место заняла постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт, набравшая девять положительных голосов. Замкнул тройку лидеров генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого поддержали семь членов Совета Безопасности.

Пробные голосования являются традиционной закрытой процедурой, позволяющей определить уровень поддержки кандидатов. Во время них представители стран-членов Совбеза отмечают, поддерживают ли они претендента, выступают против его кандидатуры или не имеют определенной позиции. Итоги таких консультаций официально не разглашаются, однако именно они зачастую определяют дальнейший ход кампании.

Всего на должность главы ООН претендуют семь кандидатов. Среди них — бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-глава Генассамблеи Мария Фернанда Эспиноса, бывший заместитель генсека ООН Олара Отунну, экс-президент Сенегала Маки Салл, а также другие известные международные политики и дипломаты.

Полномочия нынешнего генерального секретаря Антониу Гутерриша завершаются 31 декабря. Согласно статье 97 Устава ООН, окончательное назначение нового главы организации осуществляет Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности. Именно поэтому серия закрытых голосований станет ключевым этапом в определении человека, которому предстоит руководить организацией в условиях растущих международных кризисов.

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