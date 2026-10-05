Білл Гейтс закликає штучно стримувати автоматизацію, роботів та ШІ

Стрімкий прогрес у сфері штучного інтелекту змусить світові уряди піти на безпрецедентні кроки — від штучного обмеження автоматизації в деяких секторах до тотального перегляду фіскальної політики. Таку думку у своєму свіжому есеї та в інтерв'ю виданню Axios висловив співзасновник Microsoft Білл Гейтс. На його переконання, масштаби прийдешньої трансформації будуть колосальними.

Білл Гейтс. Фото з відкритих джерел

"Ми стоїмо на порозі реформи податкової системи, — прогнозує мільярдер, — яка за своїми масштабами перевершить будь-які зміни, що відбувалися протягом мого життя".

Гейтс підкреслює, що можливості ШІ незабаром охоплять настільки величезний спектр людської діяльності, що звичайна перекваліфікація звільнених співробітників більше не вирішуватиме проблему безробіття.

Як вихід із ситуації, технологічний гуру запропонував запровадити глобальну концепцію під назвою "Human Reserved" ("Тільки для людей"). Йдеться про створення переліку спеціальностей або окремих функцій, які законодавчо залишать виключно за людством, навіть якщо машини виконуватимуть їх краще. Гейтс порівнює цю ініціативу із екологічними заповідниками: людство має технічну змогу забудувати чи освоїти дику природу, але свідомо утримується від цього задля збереження вищих цінностей.

Насамперед це стосується емоційно та соціально чутливих напрямків.

"Існують сфери, де людські переваги є абсолютно беззаперечними, — пояснює засновник Microsoft, — наприклад, догляд за маленькими дітьми чи участь у колегії присяжних".

Водночас у таких критично важливих галузях, як медицина чи освіта, тотального табу на технології не буде. На думку підприємця, там професії мають залишатися за людьми, тоді як алгоритми слугуватимуть лише допоміжним інструментом для підвищення продуктивності. Захист ринку праці може відбуватися у кілька способів: від довічного закріплення професій за людьми до тимчасової підтримки тих, хто не може швидко адаптуватися, або ж просто через плавний, контрольований запуск ШІ без різких масових звільнень.

Ще одним радикальним кроком Гейтса є впровадження спеціальних податків на роботів та обчислювальні AI-токени. Сучасна економічна модель, за його словами, несправедливо стимулює бізнес позбуватися живих працівників. Коли компанія наймає людину, вона змушена платити за неї значні податки із зарплати. Натомість купівля та обслуговування автоматизованих систем часто оформлюються як звичайні бізнес-витрати, що зменшують податкове навантаження.

"Запровадження податку на автоматизацію, — підсумовує Гейтс, — дозволило б суттєво послабити цей штучний фінансовий стимул і збалансувати ринок".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мільярдери активно інвестують у власні підземні укриття та бункери, готуючись до потенційного апокаліпсиса. Відомі технологічні лідери, серед яких Марк Цукерберг, Рід Гоффман та Ілля Суцкевер, приділяють цьому особливу увагу, створюючи спеціальні комплекси з автономним енергопостачанням, продовольством та безпечними укриттями.