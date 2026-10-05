Билл Гейтс призывает искусственно сдерживать автоматизацию, роботов и ИИ

Стремительный прогресс в области искусственного интеллекта заставит мировые правительства пойти на беспрецедентные шаги – от искусственного ограничения автоматизации в некоторых секторах до тотального пересмотра фискальной политики. Такое мнение в своем свежем эссе и в интервью изданию Axios высказал соучредитель Microsoft Билл Гейтс. По его убеждению, масштабы грядущей трансформации будут колоссальными.

Билл Гейтс. Фото из открытых источников

"Мы стоим на пороге реформы налоговой системы, — прогнозирует миллиардер, — которая по своим масштабам превзойдет любые изменения, происходившие в течение моей жизни".

Гейтс подчеркивает, что возможности ИИ в скором времени охватят столь огромный спектр человеческой деятельности, что обычная переквалификация уволенных сотрудников больше не будет решать проблему безработицы.

Как выход из ситуации, технологический гуру предложил ввести глобальную концепцию под названием Human Reserved (Только для людей). Речь идет о создании перечня специальностей или отдельных функций, которые законодательно оставят исключительно за человечеством, даже если машины будут выполнять их лучше. Гейтс сравнивает эту инициативу с экологическими заповедниками: человечество имеет техническую возможность застроить или освоить дикую природу, но сознательно удерживается от этого для сохранения высших ценностей.

Прежде всего, это касается эмоционально и социально чувствительных направлений.

"Существуют сферы, где человеческие предпочтения абсолютно бесспорны, — объясняет основатель Microsoft, — например, уход за маленькими детьми или участие в коллегии присяжных".

В то же время, в таких критически важных отраслях, как медицина или образование, тотального табу на технологии не будет. По мнению предпринимателя, там профессии должны оставаться за людьми, тогда как алгоритмы будут служить вспомогательным инструментом для повышения производительности. Защита рынка труда может происходить в несколько способов: от пожизненного закрепления профессий за людьми до временной поддержки тех, кто не может быстро адаптироваться, или просто через плавный, контролируемый запуск ИИ без резких массовых увольнений.

Еще одним радикальным шагом Гейтса является внедрение специальных налогов на роботов и вычислительные AI-токены. Современная экономическая модель, по его словам, несправедливо стимулирует бизнес избавляться от живых работников. Когда компания нанимает человека, она вынуждена платить за нее значительные налоги с зарплаты. Покупка и обслуживание автоматизированных систем часто оформляются как обычные бизнес-затраты, уменьшающие налоговую нагрузку.

"Введение налога на автоматизацию, — заключает Гейтс, — позволило бы существенно ослабить этот искусственный финансовый стимул и сбалансировать рынок".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что миллиардеры активно инвестируют в собственные подземные укрытия и бункеры, готовясь к потенциальному апокалипсису. Известные технологические лидеры, среди которых Марк Цукерберг, Рид Гоффман и Илья Суцкевер, уделяют этому особое внимание, создавая специальные комплексы с автономным энергоснабжением, продовольствием и безопасными укрытиями.