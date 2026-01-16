Безугла розкрила, який подарунок зробив Шмигаль перед своїм звільненням

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні своєї відставки ухвалив кадрове рішення, яке дозволило генералу Михайлу Ковалю, якому 26 лютого виповнюється 70 років, обійти граничний вік служби у Збройних силах України та продовжити перебування на посаді керівника Національного університету оборони України. Про це повідомляють джерела в Міністерстві оборони.

Що та кому Шмигаль дозволив перед своєю відставкою

Інформацію публічно підтвердила народна депутатка Марʼяна Безугла. За її словами, це рішення стало своєрідним "подарунком" від міністра оборони Шмигаля перед звільненням і фактично є єдиним кадровим рішенням щодо генералітету, яке було ухвалене, але поза системними змінами.

Безугла заявила, що не вважає Шмигаля поганим міністром, зазначивши, що за пів року роботи у Міністерстві оборони він зміг навести порядок у багатьох процесах. Водночас, на її думку, йому не вдалося впоратися з впливом генералітету.

Вона також висловила сумнів щодо подальших змін у військовій системі та припустила, що новому керівництву доведеться зіткнутися з серйозним спротивом з боку генералів. На її думку, найближчим часом стане зрозуміло, чи зможе нове керівництво змінити ситуацію, або ж система залишиться незмінною.

Безугла наголосила, що у разі відсутності реальних змін країна ризикує залишитися в стані стагнації, де замість розвитку, переваги і технологічної війни зберігатиметься лише імітація стійкості без глибоких реформ.

урналіст-розслідувач Юрій Ніколов висловив переконання, що Кирило Буданов зможе ефективно проявити себе на новій посаді керівника Офісу президента завдяки бойовому досвіду та готовності до жорстких рішень. На його думку, саме така людина потрібна державі в умовах складної ситуації на фронті та внутрішніх викликів. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж