logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Безугла розкрила, який подарунок зробив Шмигаль перед своїм звільненням
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла розкрила, який подарунок зробив Шмигаль перед своїм звільненням

Перед своєю відставкою Денис Шмигаль дозволив генералу Михайлу Ковалю обійти граничний вік служби і продовжити керувати Національним університетом оборони України

16 січня 2026, 01:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні своєї відставки ухвалив кадрове рішення, яке дозволило генералу Михайлу Ковалю, якому 26 лютого виповнюється 70 років, обійти граничний вік служби у Збройних силах України та продовжити перебування на посаді керівника Національного університету оборони України. Про це повідомляють джерела в Міністерстві оборони.

Безугла розкрила, який подарунок зробив Шмигаль перед своїм звільненням

Що та кому Шмигаль дозволив перед своєю відставкою

Інформацію публічно підтвердила народна депутатка Марʼяна Безугла. За її словами, це рішення стало своєрідним "подарунком" від міністра оборони Шмигаля перед звільненням і фактично є єдиним кадровим рішенням щодо генералітету, яке було ухвалене, але поза системними змінами.

Безугла заявила, що не вважає Шмигаля поганим міністром, зазначивши, що за пів року роботи у Міністерстві оборони він зміг навести порядок у багатьох процесах. Водночас, на її думку, йому не вдалося впоратися з впливом генералітету.

Вона також висловила сумнів щодо подальших змін у військовій системі та припустила, що новому керівництву доведеться зіткнутися з серйозним спротивом з боку генералів. На її думку, найближчим часом стане зрозуміло, чи зможе нове керівництво змінити ситуацію, або ж система залишиться незмінною.

Безугла наголосила, що у разі відсутності реальних змін країна ризикує залишитися в стані стагнації, де замість розвитку, переваги і технологічної війни зберігатиметься лише імітація стійкості без глибоких реформ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов висловив переконання, що Кирило Буданов зможе ефективно проявити себе на новій посаді керівника Офісу президента завдяки бойовому досвіду та готовності до жорстких рішень. На його думку, саме така людина потрібна державі в умовах складної ситуації на фронті та внутрішніх викликів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/marybezuhla/5850
Теги:

Новини

Всі новини