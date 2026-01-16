Безуглая раскрыла, какой подарок сделал Шмигаль перед своим увольнением

Премьер-министр Денис Шмигаль накануне своей отставки принял кадровое решение, позволившее генералу Михаилу Ковалю, которому 26 февраля исполняется 70 лет, обойти предельный возраст службы в Вооруженных силах Украины и продлить пребывание в должности руководителя Национального университета обороны Украины. Об этом сообщают источники в Министерстве обороны.

Что и кому Шмигаль разрешил перед своей отставкой

Информацию публично подтвердила народная депутат Марьяна Безугла. По ее словам, это решение стало своеобразным "подарком" от министра обороны Шмыгаля перед увольнением и фактически является единственным кадровым решением по генералитету, которое было принято, но вне системных изменений.

Безуглая заявила, что не считает Шмыгаля плохим министром, отметив, что за полгода работы в Министерстве обороны он смог навести порядок во многих процессах. В то же время ему не удалось справиться с влиянием генералитета.

Она также выразила сомнение по поводу дальнейших изменений в военной системе и предположила, что новому руководству придется столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны генералов. По ее мнению, в ближайшее время станет понятно, сможет ли новое руководство изменить ситуацию, или же система останется неизменной.

Безуглая подчеркнула, что в случае отсутствия реальных изменений страна рискует остаться в состоянии стагнации, где вместо развития, преимущества и технологической войны будет сохраняться только имитация устойчивости без глубоких реформ.

урналист-расследователь Юрий Николов выразил убеждение, что Кирилл Буданов сможет эффективно проявить себя на новой должности руководителя Офиса президента благодаря боевому опыту и готовности к жестким решениям. По его мнению, именно такой человек нужен государству в условиях сложной ситуации на фронте и внутренних вызовов. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что