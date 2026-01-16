logo

Безуглая раскрыла, какой подарок сделал Шмигаль перед своим увольнением
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая раскрыла, какой подарок сделал Шмигаль перед своим увольнением

Перед своей отставкой Денис Шмигаль разрешил генералу Михаилу Ковалю обойти предельный возраст службы и продолжить руководство Национальным университетом обороны Украины.

16 января 2026, 01:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Премьер-министр Денис Шмигаль накануне своей отставки принял кадровое решение, позволившее генералу Михаилу Ковалю, которому 26 февраля исполняется 70 лет, обойти предельный возраст службы в Вооруженных силах Украины и продлить пребывание в должности руководителя Национального университета обороны Украины. Об этом сообщают источники в Министерстве обороны.

Безуглая раскрыла, какой подарок сделал Шмигаль перед своим увольнением

Что и кому Шмигаль разрешил перед своей отставкой

Информацию публично подтвердила народная депутат Марьяна Безугла. По ее словам, это решение стало своеобразным "подарком" от министра обороны Шмыгаля перед увольнением и фактически является единственным кадровым решением по генералитету, которое было принято, но вне системных изменений.

Безуглая заявила, что не считает Шмыгаля плохим министром, отметив, что за полгода работы в Министерстве обороны он смог навести порядок во многих процессах. В то же время ему не удалось справиться с влиянием генералитета.

Она также выразила сомнение по поводу дальнейших изменений в военной системе и предположила, что новому руководству придется столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны генералов. По ее мнению, в ближайшее время станет понятно, сможет ли новое руководство изменить ситуацию, или же система останется неизменной.

Безуглая подчеркнула, что в случае отсутствия реальных изменений страна рискует остаться в состоянии стагнации, где вместо развития, преимущества и технологической войны будет сохраняться только имитация устойчивости без глубоких реформ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналист-расследователь Юрий Николов выразил убеждение, что Кирилл Буданов сможет эффективно проявить себя на новой должности руководителя Офиса президента благодаря боевому опыту и готовности к жестким решениям. По его мнению, именно такой человек нужен государству в условиях сложной ситуации на фронте и внутренних вызовов.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5850
