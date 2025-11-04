logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Безпека українців – головний виклик часу, – Івашин
commentss НОВИНИ Всі новини

Безпека українців – головний виклик часу, – Івашин

Оцінка ефективності влади повинна базуватися на конкретних показниках, що безпосередньо впливають на рівень захищеності громадян.

4 листопада 2025, 13:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

30 жовтня у Черкасах відбулася панельна дискусія "Ефективність міської влади громади воєнного часу: за якими критеріями визначати?", організована ГО "Черкаський інститут міста" у партнерстві з Українським безпековим клубом та ГО "Горизонт змін". Захід зібрав близько сорока активних громадян, а також представників місцевої влади, бізнесу та журналістів.

Фото: з відкритих джерел

 

У дискусії взяли участь координатор ініціативної групи Громадського військового руху та учасник бойових дій українсько-російської війни Олексій Івашин, депутат Черкаської міської ради Сергій Шмиголь, голова ГО "Горизонт змін" Вікторія Феофілова, голова правління ГО "Альтернативна позиція" Володимир Півненко, підприємиця та волонтерка Лариса Семиз. Дискусію модерував керівник компанії "Черкасидронбуд" та директор ГО "Черкаський інститут міста" Іван Подолян.


Однією з головних тем дискусії стали критерії, за якими мешканці громад оцінюють ефективність місцевої влади в умовах повномасштабної війни. Вікторія Феофілова наголосила на тому, що головним критерієм діяльності влади є стратегічний погляд на життя громади. "Все інше нанизується на стратегію, тому треба думати на крок вперед", – наголосила громадська діячка.

 

Лариса Семиз назвала місцеву владу в Україні "категорично неефективною" та закликала припинити "саджати троянди, як це робили весною у Покровську".


Олексій Івашин підкреслив, що ефективність влади має оцінюватися за конкретними показниками, які безпосередньо впливають на захищеність громадян. На його думку, найважливішими факторами є наявність та облаштованість укриттів, дієвість систем оповіщення, а також виконання планів та алгоритмів евакуації населення.

"Фізична безпека громадян – головний виклик сьогоднішнього дня, і це основний критерій діяльності для місцевої влади будь-якої громади. На жаль, в нас склалась певна шизофренічна ситуація, коли громадяни ігнорують безпеку попри щоденні виклики, а владу це влаштовує", – підкреслив Івашин. 



