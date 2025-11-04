Безопасность украинцев – главный вызов времени, – Ивашин

30 октября в Черкассах состоялась панельная дискуссия "Эффективность городских властей общества военного времени: по каким критериям определять?", организованная ОО "Черкасский институт города" в партнерстве с Украинским клубом безопасности и ОО "Горизонт перемен". Мероприятие собрало около сорока активных граждан, а также представителей местных властей, бизнеса и журналистов.

Фото: из открытых источников

В дискуссии приняли участие координатор инициативной группы Общественного военного движения и участник боевых действий украинско-российской войны Алексей Ивашин, депутат Черкасского городского совета Сергей Шмиголь, председатель ОО "Горизонт перемен" Виктория Феофилова, председатель правления ОО "Альтернативная позиция" Владимир Пивненко, подприем. Дискуссию модерировал руководитель компании "Черкасидронстрой" и директор ОО "Черкасский институт города" Иван Подолян.



Одной из главных тем дискуссии стали критерии, по которым жители общин оценивают эффективность местных властей в условиях полномасштабной войны. Виктория Феофилова отметила, что главным критерием деятельности власти является стратегический взгляд на жизнь общины. "Все остальное нанизывается на стратегию, поэтому нужно думать на шаг вперед", – отметила общественная деятельница.

Лариса Семиз назвала местные власти в Украине "категорически неэффективными" и призвала прекратить "сажать розы, как это делали весной в Покровске".



Алексей Ивашин подчеркнул, что эффективность власти должна оцениваться по конкретным показателям, непосредственно влияющим на защищенность граждан. По его мнению, важнейшими факторами является наличие и обустройство укрытий, действенность систем оповещения, а также выполнение планов и алгоритмов эвакуации населения.





"Физическая безопасность граждан – главный вызов сегодняшнего дня, и это основной критерий деятельности для местных властей любой общины. К сожалению, у нас сложилась определенная шизофреническая ситуация, когда граждане игнорируют безопасность, несмотря на ежедневные вызовы, а власть это устраивает", – подчеркнул Ивашин.