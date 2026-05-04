Без якої зброї США залишають Європу: чому союзники тепер беззахисні
Без якої зброї США залишають Європу: чому союзники тепер беззахисні

Суперечка Дональда Трампа та Фрідріха Мерца обернулася тривожним сигналом - у ЄС з'являється небезпечна «дірка» в обороні

4 травня 2026, 08:05
Кравцев Сергей

Рішення США відмовитися від розгортання у Німеччині підрозділів із далекобійним озброєнням посилило тривогу у європейських столицях. Як повідомляє Financial Times, цей крок, що збігся з планами вивести 5 тисяч американських військових, створює відчутну прогалину в системі безпеки континенту.

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

Експерти попереджають: сигнал, надісланий Москві, виглядає однозначно. За словами професора міжнародної політики Карло Масала, йдеться про фактичне ослаблення ролі США як гаранта європейської безпеки і це вже відбивається не лише у політиці, а й у військових можливостях.

Особливе занепокоєння викликає відмову від розміщення ракет великої дальності – ключового елемента стримування. Європа протягом десятиліть покладалася на американські системи, проте власні розробки ЄС поки що знаходяться на ранніх стадіях. На цьому тлі можливе прискорене виведення американських озброєнь загрожує залишити континент без критично важливих інструментів оборони.

Додаткову невизначеність створює позиція Пентагону, який не розкриває союзникам НАТО терміни можливого скорочення інших систем – від протиповітряної оборони до стратегічної авіації та супутникової розвідки.

Військові чиновники попереджають: якщо виведення сил відбуватиметься без чіткого плану, Європа може зіткнутися із тривалим періодом уразливості. Навіть модернізація існуючих озброєнь не вирішує проблему – за оцінками експертів, ЄС має вкрай обмежені можливості для стримування Росії на далеких рубежах.

Незважаючи на спроби Берліна пом'якшити тон, усередині альянсу зростає напруга. Все частіше звучить думка: йдеться не про двосторонню суперечку, а про майбутнє всієї системи оборони Європи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться нарощувати оборонні здібності на тлі скорочення присутності США. Про це йдеться у публікації "Reuters".




Джерело: https://www.ft.com/content/9651dfac-90c7-416f-bfcc-dfb1eaf0a9f7
