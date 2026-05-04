logo

BTC/USD

80014

ETH/USD

2376.31

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Без какого оружия США оставляют Европу: почему союзники теперь беззащитны
commentss НОВОСТИ Все новости

Без какого оружия США оставляют Европу: почему союзники теперь беззащитны

Спор Дональда Трампа и Фридриха Мерца обернулся тревожным сигналом - у ЕС появляется опасная «дыра» в обороне

4 мая 2026, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Решение США отказаться от развертывания в Германии подразделений с дальнобойным вооружением усилило тревогу в европейских столицах. Как сообщает Financial Times, этот шаг, совпавший с планами вывести 5 тысяч американских военных, создает ощутимый пробел в системе безопасности континента.

Без какого оружия США оставляют Европу: почему союзники теперь беззащитны

США и ЕС. Фото: из открытых источников

Эксперты предупреждают: сигнал, отправленный Москве, выглядит однозначно. По словам профессора международной политики Карло Масала, речь идет о фактическом ослаблении роли США как гаранта европейской безопасности и это уже отражается не только в политике, но и в военных возможностях.

Особое беспокойство вызывает отказ от размещения ракет большой дальности – ключевого элемента сдерживания. Европа на протяжении десятилетий полагалась на американские системы, однако собственные разработки ЕС пока находятся на ранних стадиях. На этом фоне возможный ускоренный вывод американских вооружений грозит оставить континент без критически важных инструментов обороны.

Дополнительную неопределенность создает позиция Пентагона, который не раскрывает союзникам по НАТО сроки возможного сокращения других систем – от противовоздушной обороны до стратегической авиации и спутниковой разведки.

Военные чиновники предупреждают: если вывод сил будет происходить без четкого плана, Европа может столкнуться с длительным периодом уязвимости. Даже модернизация существующих вооружений не решает проблему – по оценкам экспертов, у ЕС крайне ограниченные возможности для сдерживания России на дальних рубежах.

Несмотря на попытки Берлина смягчить тон, внутри альянса растет напряжение. Все чаще звучит мнение: речь идет не о двустороннем споре, а о будущем всей системы обороны Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется наращивать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США. Об этом говорится в публикации "Reuters".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/9651dfac-90c7-416f-bfcc-dfb1eaf0a9f7
Теги:

Новости

Все новости