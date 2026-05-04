Без какого оружия США оставляют Европу: почему союзники теперь беззащитны

Решение США отказаться от развертывания в Германии подразделений с дальнобойным вооружением усилило тревогу в европейских столицах. Как сообщает Financial Times, этот шаг, совпавший с планами вывести 5 тысяч американских военных, создает ощутимый пробел в системе безопасности континента.

Эксперты предупреждают: сигнал, отправленный Москве, выглядит однозначно. По словам профессора международной политики Карло Масала, речь идет о фактическом ослаблении роли США как гаранта европейской безопасности и это уже отражается не только в политике, но и в военных возможностях.

Особое беспокойство вызывает отказ от размещения ракет большой дальности – ключевого элемента сдерживания. Европа на протяжении десятилетий полагалась на американские системы, однако собственные разработки ЕС пока находятся на ранних стадиях. На этом фоне возможный ускоренный вывод американских вооружений грозит оставить континент без критически важных инструментов обороны.

Дополнительную неопределенность создает позиция Пентагона, который не раскрывает союзникам по НАТО сроки возможного сокращения других систем – от противовоздушной обороны до стратегической авиации и спутниковой разведки.

Военные чиновники предупреждают: если вывод сил будет происходить без четкого плана, Европа может столкнуться с длительным периодом уязвимости. Даже модернизация существующих вооружений не решает проблему – по оценкам экспертов, у ЕС крайне ограниченные возможности для сдерживания России на дальних рубежах.

Несмотря на попытки Берлина смягчить тон, внутри альянса растет напряжение. Все чаще звучит мнение: речь идет не о двустороннем споре, а о будущем всей системы обороны Европы.

