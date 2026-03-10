Бензин по 150 гривень не межа: озвучено вкрай насторожуючцу заяву

Останні чутки про можливе підвищення цін на бензин до 150 грн за літр викликали хвилю обговорень у соціальних мережах, але у Верховній Раді заспокоюють українських водіїв. Народний депутат, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус пояснив, які механізми допоможуть стримати різке зростання вартості пального на АЗС.

Фото: 24 Канал

У прямому ефірі телемарафону Герус прокоментував поширені прогнози щодо подорожчання бензину до 100–150 грн за літр. Він зазначив, що таких прогнозів не підтримує і вважає їх надмірно драматизованими. За словами депутата, прогнозування цін у нинішніх умовах, особливо з огляду на міжнародні конфлікти, зокрема ситуацію в Ірані, є складним, а несподівані події на світових ринках можуть ускладнити ситуацію. Проте до того рівня, який показують чутки, ціни, ймовірно, не дійдуть.

Одним із ключових інструментів, здатних стабілізувати ринок, Герус назвав використання стратегічних резервів нафти та нафтопродуктів. Міністерства можуть випускати мінімальні та стратегічні запаси на ринок у разі необхідності, що допоможе уникнути різких коливань.

Також депутат наголосив на важливості зовнішніх факторів, зокрема позиції США на глобальному ринку енергоресурсів. Він нагадав про заяви Дональда Трампа, зазначивши, що для американської політичної ситуації підвищення цін на пальне є чутливим питанням, особливо напередодні проміжних виборів до Конгресу. Політик США зацікавлений у стабілізації цін на нафту та нафтопродукти, що додатково стримує зростання вартості пального в інших країнах, включно з Україною.

Герус також підкреслив, що різке подорожчання бензину безпосередньо впливає на рівень інфляції, тому в уряді та парламенті приділяють увагу не лише контролю над внутрішнім ринком, а й відстеженню світових тенденцій. За його словами, стратегічні кроки та міжнародні фактори разом дозволяють уникнути екстремальних стрибків цін, що заспокоює як водіїв, так і економічних аналітиків.

