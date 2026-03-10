Бензин по 150 гривен не предел: озвучено крайне настораживающее заявление

Последние слухи о возможном повышении цен на бензин до 150 грн. за литр вызвали волну обсуждений в социальных сетях, но в Верховной Раде успокаивают украинских водителей. Народный депутат, глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус объяснил, какие механизмы помогут сдержать резкий рост стоимости горючего на АЗС.

Фото: 24 Канал

В прямом эфире телемарафона Герус прокомментировал распространенные прогнозы подорожания бензина до 100–150 грн за литр. Он отметил, что таких прогнозов не поддерживает и считает их излишне драматизированными. По словам депутата, прогнозирование цен в нынешних условиях, особенно учитывая международные конфликты, в частности ситуацию в Иране, сложно, а неожиданные события на мировых рынках могут осложнить ситуацию. Однако до уровня, который показывают слухи, цены, вероятно, не дойдут.

Одним из ключевых инструментов, способных стабилизировать рынок, Герус назвал использование стратегических резервов нефти и нефтепродуктов. Министерства могут выпускать минимальные и стратегические запасы на рынок при необходимости, что поможет избежать резких колебаний.

Также депутат отметил важность внешних факторов, в частности позиции США на глобальном рынке энергоресурсов. Он напомнил о заявлениях Дональда Трампа, отметив, что для американской политической ситуации повышение цен на топливо является чувствительным вопросом, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Политик США заинтересован в стабилизации цен на нефть и нефтепродукты, что дополнительно сдерживает рост стоимости горючего в других странах, включая Украину.

Герус также подчеркнул, что резкое подорожание бензина оказывает непосредственное влияние на уровень инфляции, поэтому в правительстве и парламенте уделяют внимание не только контролю над внутренним рынком, но и отслеживанию мировых тенденций. По его словам, стратегические шаги и международные факторы вместе позволяют избежать экстремальных скачков цен, что успокаивает как водителей, так и экономических аналитиков.

