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Недилько Ксения
Сьогодні, 25 вересня, в Україні офіційно розпочалися роздрібні продажі свіжої лінійки смартфонів iPhone 18. Попри триваючий воєнний стан та серйозні економічні виклики, інтерес українців до нових флагманів компанії Apple виявився традиційно колосальним, а обсяги передзамовлень повністю вичерпали перші поставки техніки ще до її появи в магазинах, передає видання Dev.ua.
Смартфон Apple iPhone 18
Схожу тенденцію підтвердили і в компанії COMFY, зазначивши, що висока купівельна активність практично розпродала першу партію серед тих, хто забронював гаджети заздалегідь. Найбільшу популярність серед вітчизняних споживачів здобув iPhone 18 Pro Max у свіжому відтінку Burgundy із накопичувачем на 256 ГБ. Крім того, українці проявили неабиякий інтерес до гнучкого преміум-смартфона iPhone Duo, який помітно випередив аналогічні складні моделі конкурентів.
Вартість нових гаджетів в офіційному ритейлі виглядає так:
Окремим викликом цьогорічного релізу стало те, що постачання збіглося із запуском нових правил митного контролю, які діють в Україні з 4 вересня 2026 року та зобов'язують імпортерів вносити коди IMEI кожного смартфона до декларації. Представники роздрібних мереж запевнили, що логістичні процеси дистриб'юторів спрацювали бездоганно, і весь товар прибув на склади без затримок.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пропагандист Дугін залякує росіян вибухами майбутніх iPhone 18.