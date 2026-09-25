Сьогодні, 25 вересня, в Україні офіційно розпочалися роздрібні продажі свіжої лінійки смартфонів iPhone 18. Попри триваючий воєнний стан та серйозні економічні виклики, інтерес українців до нових флагманів компанії Apple виявився традиційно колосальним, а обсяги передзамовлень повністю вичерпали перші поставки техніки ще до її появи в магазинах, передає видання Dev.ua.

Смартфон Apple iPhone 18

"Напередодні офіційного релізу наша компанія зафіксувала понад 7 000 попередніх заявок від клієнтів", — поділився комерційними результатами СЕО мережі "Цитрус" Артем Шевченко.

Схожу тенденцію підтвердили і в компанії COMFY, зазначивши, що висока купівельна активність практично розпродала першу партію серед тих, хто забронював гаджети заздалегідь. Найбільшу популярність серед вітчизняних споживачів здобув iPhone 18 Pro Max у свіжому відтінку Burgundy із накопичувачем на 256 ГБ. Крім того, українці проявили неабиякий інтерес до гнучкого преміум-смартфона iPhone Duo, який помітно випередив аналогічні складні моделі конкурентів.

Вартість нових гаджетів в офіційному ритейлі виглядає так:

iPhone 18 Pro (256 ГБ): ціна стартує від 77 999 грн .

ціна стартує від . iPhone 18 Pro Max: коштує від 84 999 грн за базову комплектацію пам'яті до 169 999 грн за топову модифікацію на 2 ТБ.

"Нинішні показники ринку демонструють відмінну динаміку, — зауважив генеральний менеджер офіційного дистриб'ютора "АСБІС-Україна" Іван Павлік, — проте остаточні підсумки підбивати зарано, адже покупці на старті часто дублюють бронювання у різних мережах".

Окремим викликом цьогорічного релізу стало те, що постачання збіглося із запуском нових правил митного контролю, які діють в Україні з 4 вересня 2026 року та зобов'язують імпортерів вносити коди IMEI кожного смартфона до декларації. Представники роздрібних мереж запевнили, що логістичні процеси дистриб'юторів спрацювали бездоганно, і весь товар прибув на склади без затримок.

"Перші партії нових девайсів пройшли оновлену процедуру митного оформлення абсолютно в штатному режимі, — підкреслив Іван Павлік, коментуючи адаптацію до нових законодавчих вимог. — Звісно, нововведення вимагають обробки додаткового масиву інформації, але для великого авторизованого імпортера, який чітко контролює кожен пристрій у логістичному ланцюжку, це лише технічне коригування роботи, а не бар'єр для постачання".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пропагандист Дугін залякує росіян вибухами майбутніх iPhone 18.