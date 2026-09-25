Сегодня, 25 сентября, в Украине официально начались розничные продажи свежей линейки смартфонов iPhone 18. Несмотря на продолжающееся военное положение и серьезные экономические вызовы, интерес украинцев к новым флагманам компании Apple оказался традиционно колоссальным, а объемы предзаказов полностью исчерпали первые поставки техники еще до ее появления в магазинах . ua .

Смартфон Apple iPhone 18

"В преддверии официального релиза наша компания зафиксировала более 7 000 предварительных заявок от клиентов", — поделился коммерческими результатами СЕО сети "Цитрус" Артем Шевченко.

Похожую тенденцию подтвердили и в компании COMFY, отметив, что высокая покупательская активность практически распродала первую партию среди забронировавших гаджеты заранее. Наибольшую популярность среди отечественных потребителей приобрел iPhone 18 Pro Max в свежем оттенке Burgundy с накопителем на 256 ГБ. Кроме того, украинцы проявили большой интерес к гибкому премиум-смартфону iPhone Duo, заметно опередившему аналогичные сложные модели конкурентов.

Стоимость новых гаджетов в официальном ритейле выглядит так:

iPhone 18 Pro (256 ГБ): цена стартует от 77 999 грн .

цена стартует от . iPhone 18 Pro Max: стоит от 84 999 грн. за базовую комплектацию памяти до 169 999 грн. за топовую модификацию на 2 ТВ.

"Нынешние показатели рынка демонстрируют отличную динамику, — отметил генеральный менеджер официального дистрибьютора "АСБИС-Украина" Иван Павлик, — однако окончательные итоги подводить рано, ведь покупатели на старте часто дублируют бронирование в разных сетях".

Отдельным вызовом релиза этого года стало то, что поставки совпали с запуском новых правил таможенного контроля, которые действуют в Украине с 4 сентября 2026 года и обязывают импортеров вносить коды IMEI каждого смартфона в декларацию. Представители розничных сетей заверили, что логистические процессы дистрибьюторов сработали безупречно и весь товар прибыл на склады без задержек.

"Первые партии новых девайсов прошли обновленную процедуру таможенного оформления абсолютно в штатном режиме, – подчеркнул Иван Павлик, комментируя адаптацию к новым законодательным требованиям. — Конечно, нововведения требуют обработки дополнительного массива информации, но для крупного авторизованного импортера, четко контролирующего каждое устройство в логистической цепочке, это лишь техническая корректировка работы, а не барьер для поставок".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропагандист Дугин запугивает россиян взрывами будущих iPhone 18.