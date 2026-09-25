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Недилько Ксения
Сегодня, 25 сентября, в Украине официально начались розничные продажи свежей линейки смартфонов iPhone 18. Несмотря на продолжающееся военное положение и серьезные экономические вызовы, интерес украинцев к новым флагманам компании Apple оказался традиционно колоссальным, а объемы предзаказов полностью исчерпали первые поставки техники еще до ее появления в магазинах . ua .
Смартфон Apple iPhone 18
Похожую тенденцию подтвердили и в компании COMFY, отметив, что высокая покупательская активность практически распродала первую партию среди забронировавших гаджеты заранее. Наибольшую популярность среди отечественных потребителей приобрел iPhone 18 Pro Max в свежем оттенке Burgundy с накопителем на 256 ГБ. Кроме того, украинцы проявили большой интерес к гибкому премиум-смартфону iPhone Duo, заметно опередившему аналогичные сложные модели конкурентов.
Стоимость новых гаджетов в официальном ритейле выглядит так:
Отдельным вызовом релиза этого года стало то, что поставки совпали с запуском новых правил таможенного контроля, которые действуют в Украине с 4 сентября 2026 года и обязывают импортеров вносить коды IMEI каждого смартфона в декларацию. Представители розничных сетей заверили, что логистические процессы дистрибьюторов сработали безупречно и весь товар прибыл на склады без задержек.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропагандист Дугин запугивает россиян взрывами будущих iPhone 18.