Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

Лиля Воробьева
Група компаній "Автострада" завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва: запущено перший етап очищення води із застосуванням активованого вугілля. Проєкт реалізовано рекордними темпами, зазначає засновник Групи Максим Шкіль.
Водогін у Миколаєві(фото з відкритих джерел)
Нова фільтрувальна станція в Миколаєві є першою в Україні очисною спорудою європейського зразка і забезпечить якісною питною водою понад півмільйона жителів Миколаєва. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав засновник ГК "Автострада" Максим Шкіль.
За його словами, на станції вже встановлено 4 насосні агрегати (250 кВт), а об’єм води, який перекачуватиме кожен насос, — до 2500 м3 за годину.
Очільник групи компаній поінформував, що, окрім механічних мікрофільтрів та використання активованого вугілля, проєктом передбачено застосування корекції pH для стабілізації хімічного балансу води та створення кращих умов для перебігу процесу коагуляції, окиснення і знезараження сучасними реагентами, коагуляція та флокуляція, під час яких домішки укрупнюються для подальшої фільтрації, а також остаточне знезараження та накопичення у резервуарах, після чого вода спрямовується на існуючі міські очисні споруди. Автоматизована система забезпечуватиме контроль за роботою станції, яка в режимі реального часу відстежуватиме 18 параметрів якості води та самостійно регулюватиме кількість реагентів
Нагадаємо, у вересні ГК "Автострада" оголосила про завершення будівництва нового 68-кілометрового магістрального водогону до Миколаєва вартістю 6,3 млрд грн, який замінить систему, знищену російськими військами у квітні 2022 року.
Раніше повідомлялось, що новий водогін у Миколаєві побудований за новітніми інженерними стандартами. Це перший в Україні об’єкт такого рівня, який поєднує систему управління через оптоволокно, енергоефективні рішення та захист від російських дронів.