Автострада построила в Николаеве водопровод и фильтровальную станцию европейского образца

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Группа компаний "Автострада" завершает строительство новых очистных сооружений для Николаева: запущен первый этап очистки воды с применением активированного угля. Проект реализован рекордными темпами, отмечает основатель Группы Максим Шкиль.
Водопровод в Николаеве (фото из открытых источников)
Новая фильтровальная станция в Николаеве является первым в Украине очистным сооружением европейского образца и обеспечит качественной питьевой водой более полумиллиона жителей Николаева. Об этом на своей странице в сети Facebook написал основатель ГК "Автострада" Максим Шкиль.
По его словам, на станции уже установлено 4 насосных агрегата (250 кВт), а объем воды, который будет перекачивать каждый насос, — до 2500 м3 в час.
Руководитель группы компаний проинформировал, что, кроме механических микрофильтров и использования активированного угля, проектом предусмотрено применение коррекции pH для стабилизации химического баланса воды и создания лучших условий для протекания процесса коагуляции, окисления и обеззараживания современными реагентами, коагуляция и флокуляция. обеззараживание и накопление в резервуарах, после чего вода устремляется на существующие городские очистные сооружения. Автоматизированная система будет обеспечивать контроль за работой станции, которая в режиме реального времени будет отслеживать 18 параметров качества воды и будет самостоятельно регулировать количество реагентов.
Напомним, в сентябре ГК "Автострада" объявила о завершении строительства нового 68-километрового магистрального водопровода в Николаев стоимостью 6,3 млрд грн, который заменит систему, уничтоженную российскими войсками в апреле 2022 года.
Ранее сообщалось, что новый водопровод в Николаеве построен по новейшим инженерным стандартам . Это первый в Украине объект такого уровня, объединяющий систему управления через оптоволокно, энергоэффективные решения и защиту от российских дронов.