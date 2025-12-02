logo_ukra

Австралія запроваджує повну заборону соцмереж для дітей до 16 років: світ стежить за наслідками
НОВИНИ

Австралія запроваджує повну заборону соцмереж для дітей до 16 років: світ стежить за наслідками

Платформи зобов’яжуть блокувати доступ підліткам молодше 16 років, а за порушення компаніям загрожуватимуть багатомільйонні штрафи

2 грудня 2025, 15:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Австралія ухвалила одне з найрадикальніших цифрових рішень десятиліття, встановивши жорсткі вікові обмеження на користування соціальними мережами. Від 10 грудня 2025 року всі великі платформи – Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X та інші – будуть зобов’язані блокувати реєстрацію та доступ користувачам віком до 16 років.

Австралія запроваджує повну заборону соцмереж для дітей до 16 років: світ стежить за наслідками

Соцмережі. Фото: із відкритих джерел

За порушення компаніям загрожують штрафи до 49,5 млн австралійських доларів. Уперше відповідальність за доступ неповнолітніх повністю покладається не на дітей чи батьків, а на самі технологічні компанії.

Уряд країни пояснює, що нові правила мають на меті захистити молодь у час, коли стрічки соцмереж працюють на основі складних ШІ-алгоритмів, які стають дедалі швидшими, персоналізованішими та важче контрольованими. Прихильники реформи очікують, що вона зменшить вплив шкідливого контенту, онлайн-тиску та залежності від соцмереж.

Однак критики попереджають: такі радикальні обмеження можуть ізолювати підлітків від корисних цифрових спільнот і створити нові ризики, пов’язані з обов’язковою віковою верифікацією, що потребує збору чутливих даних.

Попри суперечки, Австралія опинилася в центрі глобальної дискусії. За рішенням країни уважно стежать у Європі, Північній Америці та Азії, де уряди також обговорюють посилення правил цифрової безпеки неповнолітніх.

Експерти наголошують: це не просто регуляторна новація, а потенційний поворотний момент у формуванні політики безпеки в епоху штучного інтелекту. І тепер перед багатьма державами постає ключове питання – наскільки далеко можна зайти, щоб захистити молодь онлайн.

цифровий простір 2025 року живе за правилами глобальних соцмереж, які перетворилися на повноцінні екосистеми й давно перестали бути просто майданчиками для спілкування. Вони задають тон інформаційному порядку денному, впливають на культуру, бізнес і політику. Згідно зі світовими рейтингами, повідомляє видання видання Galera, у топі закріпилася десятка гігантів, які продовжують утримувати мільярдну аудиторію.




