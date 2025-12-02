Австралия вводит полный запрет на соцсети для детей до 16 лет: мир следит за последствиями

Австралия приняла одно из самых радикальных цифровых решений десятилетия, установив жесткие возрастные ограничения на использование социальных сетей. С 10 декабря 2025 года все большие платформы – Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X и другие – будут обязаны блокировать регистрацию и доступ пользователям до 16 лет.

Соцсети. Фото: из открытых источников

За нарушение компаниям грозят штрафы до 49,5 млн. австралийских долларов. Впервые ответственность за доступ несовершеннолетних полностью возлагается не на детей или родителей, а на технологические компании.

Правительство страны объясняет, что новые правила направлены на защиту молодежи в то время, когда ленты соцсетей работают на основе сложных ИИ-алгоритмов, которые становятся все более быстрыми, персонализированными и более контролируемыми. Сторонники реформы ожидают, что она снизит влияние вредного контента, онлайн-давления и зависимости от соцсетей.

Однако критики предупреждают: такие радикальные ограничения могут изолировать подростков от полезных цифровых сообществ и создать новые риски, связанные с обязательной возрастной верификацией, требующей сбора чувствительных данных.

Несмотря на споры, Австралия очутилась в центре глобальной дискуссии. За решением страны внимательно следят в Европе, Северной Америке и Азии, где правительства также обсуждают ужесточение правил цифровой безопасности несовершеннолетних.

Эксперты отмечают: это не просто регуляторное новшество, а потенциальный поворотный момент в формировании политики безопасности в эпоху искусственного интеллекта. И теперь перед многими государствами стоит ключевой вопрос – насколько далеко можно зайти, чтобы защитить молодежь онлайн.

Читайте на портале "Комментарии" — цифровое пространство 2025 года живет по правилам глобальных соцсетей, которые превратились в полноценные экосистемы и давно перестали быть просто площадками для общения. Они задают тон информационной повестке дня, влияют на культуру, бизнес и политику. Согласно мировым рейтингам, сообщает издание издания Galera, в топе закрепилась десятка гигантов, продолжающих удерживать миллиардную аудиторию.



