Австралія піднімає “літаючий радар”: у Перській затоці розгорнуть військовий літак для захисту неба

Австралія ухвалила рішення розгорнути у Перській затоці літак дальнього радіолокаційного виявлення E-7A Wedgetail. Машина виконуватиме розвідувальні та оборонні функції для захисту повітряного простору регіону на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Австралія відправляє розвідувальний літак у Перську затоку через загрозу ракетних ударів

Про це повідомляє SBS News із посиланням на заяву прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі.

За словами глави уряду, місія є відповіддю на ризик ракетних ударів з боку Ірану, які можуть становити загрозу для цивільного населення та іноземців, що перебувають у країнах Перської затоки.

Що саме відправляє Австралія

Йдеться про літак E-7A Wedgetail – сучасний повітряний командно-розвідувальний центр, оснащений потужними радарами дальнього виявлення.

За словами Албанізі, він забезпечуватиме далекобійну розвідку повітряного простору над державами Перської затоки. Разом із літаком у регіон також направлять сучасні ракети класу “повітря–повітря” середньої дальності.

Прем’єр підкреслив, що участь Австралії має виключно оборонний характер.

“Мій уряд чітко заявив, що ми не здійснюємо наступальних дій проти Ірану і не розгортаємо австралійські війська на території Ірану”, – зазначив Албанізі.

Він додав, що місія спрямована на захист цивільних, зокрема громадян Австралії, які перебувають у регіоні.

Захист союзників у регіоні

Рішення про розгортання літака було ухвалено після звернення Об’єднаних Арабських Еміратів. Австралія погодилася допомогти партнерам у рамках колективної оборони.

За словами прем’єра, в ОАЕ проживає понад 20 тисяч громадян Австралії, тому безпека повітряного простору над регіоном має для країни особливе значення.

Коли почне працювати літак

Міністр оборони Австралії Річард Марлз підтвердив, що екіпаж літака вже готується до виконання місії.

До складу команди входить 85 військовослужбовців, які вирушають на завдання найближчим часом.

Очікується, що E-7A Wedgetail розпочне роботу в небі над Перською затокою вже до кінця цього тижня.

Експерти зазначають, що розгортання такого літака значно посилює можливості моніторингу повітряної обстановки, адже система здатна одночасно відстежувати десятки повітряних цілей на великій відстані.

Читайте також в "Коментарях", що Туреччина посилює протиракетну оборону та координує дії з НАТО через загрозу нових атак на Близькому Сході.