Австралия поднимает "летающий радар": в Персидском заливе развернут военный самолет для защиты неба

Австралия приняла решение развернуть в Персидском заливе самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail. Машина будет выполнять разведывательные и оборонительные функции по защите воздушного пространства региона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Австралия отправляет разведывательный самолет в Персидский залив из-за угрозы ракетных ударов
Об этом сообщает SBS News со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанизи.
По словам главы правительства, миссия является ответом на риск ракетных ударов со стороны Ирана , которые могут представлять угрозу гражданскому населению и иностранцам, находящимся в странах Персидского залива.
Речь идет о самолете E-7A Wedgetail – современном воздушном командно-разведывательном центре, оснащенном мощными радарами дальнего обнаружения.
По словам Албанизи, он будет обеспечивать дальнобойную разведку воздушного пространства над государствами Персидского залива. Вместе с самолетом в регион также направят современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности .
Премьер подчеркнул, что участие Австралии носит исключительно оборонительный характер.
Он добавил, что миссия направлена на защиту находящихся в регионе гражданских, в том числе граждан Австралии .
Решение о развертывании самолета было принято после обращения Объединенных Арабских Эмиратов . Австралия согласилась помочь партнерам в рамках коллективной обороны.
По словам премьера, в ОАЭ проживают более 20 тысяч граждан Австралии , поэтому безопасность воздушного пространства над регионом имеет для страны особое значение.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что экипаж самолета уже готовится к выполнению миссии.
В состав команды входит 85 военнослужащих , отправляющихся на задание в ближайшее время.
Ожидается, что E-7A Wedgetail начнет работу в небе над Персидским заливом уже к концу этой недели .
Эксперты отмечают, что развертывание такого самолета значительно усиливает возможности мониторинга воздушной обстановки, ведь система способна одновременно отслеживать десятки воздушных целей на большом расстоянии .
