Австралия поднимает "летающий радар": в Персидском заливе развернут военный самолет для защиты неба

Австралия приняла решение развернуть в Персидском заливе самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail. Машина будет выполнять разведывательные и оборонительные функции по защите воздушного пространства региона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Австралия отправляет разведывательный самолет в Персидский залив из-за угрозы ракетных ударов

Об этом сообщает SBS News со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанизи.

По словам главы правительства, миссия является ответом на риск ракетных ударов со стороны Ирана , которые могут представлять угрозу гражданскому населению и иностранцам, находящимся в странах Персидского залива.

Что именно отправляет Австралия

Речь идет о самолете E-7A Wedgetail – современном воздушном командно-разведывательном центре, оснащенном мощными радарами дальнего обнаружения.

По словам Албанизи, он будет обеспечивать дальнобойную разведку воздушного пространства над государствами Персидского залива. Вместе с самолетом в регион также направят современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности .

Премьер подчеркнул, что участие Австралии носит исключительно оборонительный характер.

"Мое правительство четко заявило, что мы не совершаем наступательных действий против Ирана и не разворачиваем австралийские войска на территории Ирана", — отметил Албанизи.

Он добавил, что миссия направлена на защиту находящихся в регионе гражданских, в том числе граждан Австралии .

Защита союзников в регионе

Решение о развертывании самолета было принято после обращения Объединенных Арабских Эмиратов . Австралия согласилась помочь партнерам в рамках коллективной обороны.

По словам премьера, в ОАЭ проживают более 20 тысяч граждан Австралии , поэтому безопасность воздушного пространства над регионом имеет для страны особое значение.

Когда начнет работать самолет

Министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что экипаж самолета уже готовится к выполнению миссии.

В состав команды входит 85 военнослужащих , отправляющихся на задание в ближайшее время.

Ожидается, что E-7A Wedgetail начнет работу в небе над Персидским заливом уже к концу этой недели .

Эксперты отмечают, что развертывание такого самолета значительно усиливает возможности мониторинга воздушной обстановки, ведь система способна одновременно отслеживать десятки воздушных целей на большом расстоянии .

