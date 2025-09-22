Авіакомпанії РФ виходять із ізоляції: яким рішенням Трампа вже аплодують у Кремлі

Рішення президента США Дональда Трампа про зняття санкцій із білоруської авіакомпанії "Белавіа" дає можливість для надходження важливих авіаційних запчастин до російських авіакомпаній. Нібито США намагаються не допустити такого сценарію. Хоча Вашингтон дозволить продаж запчастин "Белавіа", він намагається заборонити авіакомпанії польоти до Росії, хоча таке обмеження може виявитися неефективним. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico".

Літак. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що угода між США та Білоруссю була укладена 11 вересня після звільнення 52 політичних ув'язнених, які утримувалися під вартою у Мінську. Проте наступного дня після оголошення рішення Міністерство торгівлі США надіслало листа генеральному директору "Белавіа" Ігорю Чергінцю, в якому виклало умови відновлення доступу до запасних частин для його парку з 16 літаків.

"Цей дозвіл не дозволяє виконувати польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Кримського регіону України або так звані Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки України", — йдеться в документі, що стосується експорту запасних частин.

При цьому співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Еліна Рібакова зазначає, що заборона США "є формальністю. Немає можливості перевірити, що відбувається в митному союзі "Росія", до якого входить Білорусь".

В результаті ризик того, що авіаційні компоненти, вироблені в США, можуть опинитися в руках російських авіакомпаній, які після більш ніж трьох років західних санкцій гостро потребують технічного обслуговування та запасних частин, різко зріс.

За словами Рибакової, країни ЄС "певно могли б" зупинити авіаційну техніку, призначену для "Белавіа", але "питання про те, як ідентифікувати вантаж".

Авіаційна техніка американського виробництва "може робити зупинку в Брюсселі шляхом до Молдови, але насправді прямує в інше місце", зазначила вона, додавши, що різні національні органи, відповідальні за застосування санкцій, можуть по-різному ставитися до таких вантажів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп почав знімати санкції з Білорусі та передав Лукашенку важливе послання.



