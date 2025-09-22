Авиакомпании РФ выходят из изоляции: какому решению Трампа уже аплодируют в Кремле

Решение президента США Дональда Трампа о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" дает возможность для поступления важных авиационных запчастей к российским авиакомпаниям. Якобы США пытаются не допустить такого сценария. Хотя Вашингтон разрешит продажу запчастей "Белавиа", он пытается запретить авиакомпании полеты в Россию, хотя такое ограничение может оказаться неэффективным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Самолет. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что соглашение между США и Беларусью было заключено 11 сентября после освобождения 52 политических заключенных, которые содержались под стражей в Минске. Однако на следующий день после объявления решения Министерство торговли США направило письмо генеральному директору "Белавиа" Игорю Чергинцу, в котором изложило условия восстановления доступа к запасным частям для его парка из 16 самолетов.

"Данное разрешение не позволяет выполнять полеты в Кубу, Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крымский регион Украины или так называемые Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику Украины", — говорится в документе, касающемся экспорта запасных частей.

При этом сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Элина Рибакова отмечает, что запрет США "является формальностью. Нет возможности проверить, что происходит в таможенном союзе "Россия+", в который входит Беларусь".

В результате риск того, что авиационные компоненты, произведенные в США, могут оказаться в руках российских авиакомпаний, которые после более чем трех лет западных санкций остро нуждаются в техническом обслуживании и запасных частях, резко возрос.

По словам Рибаковой, страны ЕС "определенно могли бы" остановить авиационную технику, предназначенную для "Белавиа", но "вопрос в том, как идентифицировать груз".

Авиационная техника американского производства "может делать остановку в Брюсселе по пути в Молдову, но на самом деле направляется в другое место", отметила она, добавив, что различные национальные органы, ответственные за применение санкций, могут по-разному относиться к таким грузам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп начал снимать санкции с Беларуси и передал Лукашенко важное послание.



