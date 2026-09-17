Авіації Росії скоро кінець: куди сталися «прильоти» в тилу РФ

Українські спецслужби та військові підрозділи провели надзвичайно успішну скоординовану атаку в глибокому тилу Російської Федерації, суттєво послабивши її авіаційний та економічний потенціал. Головним епіцентром нічного удару став військовий аеродром "Ростов-Центральний", розташований безпосередньо у Ростові-на-Дону, де базується транспортна та армійська авіація окупантів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Джерела в силах безпеки підтверджують, що операцію виконали за допомогою новітніх безпілотних технологій.

"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по низці російських повітряних цілей на військовому аеродромі "Ростов-Центральний", — повідомили представники українського силового блоку, деталізуючи список підтверджених втрат ворога. За словами військових, у результаті точних влучань було уражено: — Військово-транспортний літак Ан-12, два військово-транспортні літаки Ан-26, а також три вертольоти противника. На стоянці літаків та вертольотів одразу виникла масштабна пожежа з потужною вторинною детонацією".

Паралельно з демілітаризацією ростовського летовища, українські дрони подолали значну відстань, щоб завдати удару по паливній інфраструктурі, яка забезпечує загарбницьке угруповання.

"Служба безпеки України спільно із Силами оборони, зокрема СБС, ГУР та іншими підрозділами, уразила Ярославський нафтопереробний завод, — наголошують у відомстві, констатуючи появу нових стовпів диму над промисловим об'єктом РФ. Оцінюючи стратегічне значення цих рейдів, у СБУ резюмували: — Ми продовжуємо систематично відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об’єктах у РФ, які працюють на війну. Такі спецоперації — це пряма і законна відповідь на масовані атаки ворога по території нашої держави, під час яких Росія застосовує ракети та авіацію для терору українців".

Експерти зазначають, що ураження одразу трьох військово-транспортних літаків суттєво ускладнить логістику Збройних сил РФ із перекидання боєприпасів та особового складу до лінії фронту, а чергова пожежа на великому НПЗ посилить дефіцит пального в європейській частині країни-агресорки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли у Кремля закінчаться бомбардувальники Ту-95 та Ту-22: шокуючий прогноз.