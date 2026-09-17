Авиации России скоро конец: куда произошли «прилеты» в тылу РФ

Украинские спецслужбы и военные подразделения провели очень успешную скоординированную атаку в глубоком тылу Российской Федерации, существенно ослабив ее авиационный и экономический потенциал. Главным эпицентром ночного удара стал военный аэродром "Ростов-Центральный", расположенный непосредственно в Ростове-на-Дону, где базируется транспортная и армейская авиация окупантов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Источники в силах безопасности подтверждают, что операцию проделали с помощью новейших беспилотных технологий.

"Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по ряду российских воздушных целей на военном аэродроме "Ростов-Центральный", — сообщили представители украинского силового блока, детализируя список подтвержденных потерь врага. По словам военных, в результате точных попаданий были поражены: — Военно-транспортный самолет Ан-12, два военно-транспортных самолета Ан-26, а также три вертолета противника. На стоянке самолетов и вертолетов сразу возник масштабный пожар с мощной вторичной детонацией".

Параллельно с демилитаризацией ростовского аэродрома, украинские дроны преодолели значительное расстояние, чтобы нанести удар по топливной инфраструктуре, обеспечивающей захватническую группировку.

"Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны, в частности, СБС, ГУР и другими подразделениями, поразила Ярославский нефтеперерабатывающий завод, — отмечают в ведомстве, констатируя появление новых столбов дыма над промышленным объектом РФ. Оценивая стратегическое значение этих рейдов, в СБУ резюмировали: — Мы продолжаем систематически отрабатывать работающие на войну военные и инфраструктурные объекты в РФ. Такие спецоперации — прямой и законный ответ на массированные атаки врага по территории нашего государства, во время которых Россия применяет ракеты и авиацию для террора украинцев".

Эксперты отмечают, что поражение сразу трех военно-транспортных самолетов существенно усложнит логистику Вооруженных сил РФ по перебрасыванию боеприпасов и личного состава в линию фронта, а очередной пожар на большом НПЗ усугубит дефицит топлива в европейской части страны-агрессорки.

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