Autostrada запускає відновлення транспортних коридорів України: деталі

Зимовий період традиційно створює серйозні виклики для дорожньої інфраструктури України. Часті перепади температур, опади у вигляді снігу та дощу, а також утворення льоду призводять до прискореного руйнування покриття. Зима 2026 року виявилася особливо складною через нестабільні погодні умови та перезволоження доріг. Водночас експерти наголошують: значна частина проблем пов’язана не лише з погодою, а й із накопиченим дефіцитом належного утримання дорожньої мережі.

Пріоритет — ключові транспортні маршрути

У березні–квітні 2026 року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України запланувало масштабні ремонтні роботи з використанням гарячого асфальтобетону. Відновлення охоплює Київську, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області.

Основний акцент зроблено на міжнародних та стратегічних логістичних напрямках, зокрема трасах Київ—Одеса та Київ—Чоп, які забезпечують як цивільні перевезення, так і оборонну логістику.

М-06 Київ—Чоп: одна з головних артерій країни

Траса М-06 залишається ключовим транспортним коридором, що з’єднує столицю із західними регіонами та країнами ЄС. Від початку відновлювальних робіт вже оновлено близько 265 км покриття, що суттєво покращило безпеку та пропускну здатність дороги.

Роботи Autostrada у трьох областях

Дорожні підрозділи Autostrada паралельно працюють на Київщині, Житомирщині та Рівненщині. Роботи організовані поетапно, щоб не перекривати рух і зберігати транспортну доступність.

На Житомирщині триває ремонт ділянки до межі з Рівненською областю, а частину відрізків уже завершено. У Рівненській області оновлюють ключові сегменти траси, частину яких уже введено в експлуатацію після ремонту.

М-21: стратегічний маршрут північ—південь

Окремо триває відновлення траси М-21, яка забезпечує транспортне сполучення між північчю та півднем України і вихід до міжнародних кордонів. Важливим елементом є об’їзна дорога біля Бердичева, що потребує капітального ремонту через тривалий термін експлуатації та інтенсивне навантаження.

Траса Н-02: ремонт до літа 2026 року

Також ведуться роботи на трасі Н-02, яка проходить через кілька областей і відіграє важливу роль у внутрішній логістиці країни. Ділянку понад 60 км планують повністю відновити до 1 червня 2026 року.

Контроль якості та власне виробництво

Якість робіт забезпечується завдяки власним асфальтобетонним заводам та постійному технічному контролю. На об’єктах працюють мобільні лабораторії, що дозволяє оперативно перевіряти відповідність стандартам.