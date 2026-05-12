Autostrada запускает восстановление транспортных коридоров Украины: детали
Autostrada запускает восстановление транспортных коридоров Украины: детали

Дорожные подразделения Autostrada одновременно ведут работы на территории Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

12 мая 2026, 15:45
Клименко Елена

Зимний период обычно создает серьезные вызовы для дорожной инфраструктуры Украины. Частые перепады температур, осадки в виде снега и дождя, а также образование льда приводят к ускоренному разрушению покрытия. Зима 2026 года оказалась особенно сложной из-за нестабильных погодных условий и переувлажнения дорог. В то же время эксперты отмечают, что значительная часть проблем связана не только с погодой, но и с накопленным дефицитом надлежащего удержания дорожной сети.

Фото: из открытых источников

Приоритет — ключевые транспортные маршруты

В марте-апреле 2026 года Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины запланировало масштабные ремонтные работы с использованием горячего асфальтобетона. Восстановление включает Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области.

Основной акцент сделан на международных и стратегических логистических направлениях, в частности, трассах Киев-Одесса и Киев-Чоп, которые обеспечивают как гражданские перевозки, так и оборонную логистику.

М-06 Киев-Чоп: одна из главных артерий страны

Трасса М-06 остается ключевым транспортным коридором, соединяющим столицу с западными регионами и странами ЕС. С начала восстановительных работ уже обновлено около 265 км покрытия, что существенно улучшило безопасность и пропускную способность дороги.

Работы Autostrada в трех областях

Дорожные подразделения Autostrada параллельно работают в Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Работы организованы поэтапно, чтобы не перекрывать движение и сохранять транспортную доступность.

В Житомирской области продолжается ремонт участка до границы с Ровенской областью, а часть отрезков уже завершена. В Ровенской области обновляют ключевые сегменты трассы, часть которых уже введена в эксплуатацию после ремонта.

М-21: стратегический маршрут север-юг

Отдельно идет восстановление трассы М-21, обеспечивающей транспортное сообщение между севером и югом Украины и выходом к международным границам. Важным элементом является объездная дорога возле Бердичева, которая требует капитального ремонта из-за длительного срока эксплуатации и интенсивной нагрузки.

Трасса Н-02: ремонт к лету 2026 года

Также ведутся работы на трассе Н-02, которая проходит через несколько областей и играет немаловажную роль во внутренней логистике страны. Участок более 60 км планируется полностью восстановить до 1 июня 2026 года.

Контроль качества и собственное производство

Качество работ обеспечивается благодаря собственным асфальтобетонным заводам и постоянному техническому контролю. На объектах работают мобильные лаборатории, позволяющие оперативно проверять соответствие стандартам.



