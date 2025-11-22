logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Атомна генерація відновила номінальний режим: графіки можуть скоротитися — Омельченко
commentss НОВИНИ Всі новини

Атомна генерація відновила номінальний режим: графіки можуть скоротитися — Омельченко

Енергосистема стабілізується після ударів РФ, але залишається вразливою до нових атак.

22 листопада 2025, 12:28
Автор:
avatar

Проніна Анна

Українці вже найближчим часом можуть відчути помітне полегшення у графіках відключень. Атомні електростанції повернулися до роботи на повній номінальній потужності — це стало ключовим фактором для стабілізації енергосистеми після останніх масованих атак Росії. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Атомна генерація відновила номінальний режим: графіки можуть скоротитися — Омельченко

АЕС повернули повну потужність – українцям обіцяють більше світла вже найближчими днями

За його словами, саме атомна генерація тривалий час була вимушено обмежена — через загрози повторних обстрілів і ушкодження інфраструктури, яка забезпечує видачу потужності. Тепер же блоки знову працюють у максимальному режимі, а це означає: більше електрики у системі та менше необхідності застосовувати тривалі вимкнення.

Омельченко наголошує: якщо найближчими днями не буде нових ударів по критичній інфраструктурі, у багатьох областях графіки можуть суттєво скоротитися, а подекуди — повністю зникнути у вечірні години пікового споживання.

Водночас експерт застерігає: ситуація все одно залишається крихкою. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, відновлюючи мережі та підстанції, однак будь-яка масована атака може знову порушити баланс.

"Ми зараз фактично вийшли на оптимальний режим роботи АЕС. Це дозволить стабілізувати систему. Але загроза нових ударів — дуже реальна. Тому прогнозувати стале покращення зарано", — пояснив Омельченко.

Українців закликають стежити за оновленими графіками відключень та дотримуватися економного споживання, щоб допомогти системі втримати баланс у години пікового навантаження.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що українці стрімко переорієнтовуються на електротранспорт.



