Атомная генерация восстановила номинальный режим: графики могут сократиться.

Украинцы уже в ближайшее время могут ощутить заметное облегчение в графиках отключений. Атомные электростанции вернулись к работе на полной номинальной мощности – это стало ключевым фактором для стабилизации энергосистемы после последних массированных атак России. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

АЭС вернули полную мощность – украинцам обещают больше света уже в ближайшие дни

По его словам, именно атомная генерация долгое время была вынужденно ограничена — из-за угроз повторных обстрелов и повреждения инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности. Теперь блоки снова работают в максимальном режиме, а это значит: больше электричества в системе и меньше необходимости применять длительные выключения.

Омельченко отмечает: если в ближайшие дни не будет новых ударов по критической инфраструктуре, во многих областях графики могут существенно сократиться, а иногда полностью исчезнуть в вечерние часы пикового потребления.

В то же время эксперт предостерегает: ситуация все равно остается хрупкой. Энергетики работают в круглосуточном режиме, восстанавливая сети и подстанции, однако любая массированная атака может снова нарушить баланс.

Мы сейчас фактически вышли на оптимальный режим работы АЭС. Это позволит стабилизировать систему. Но угроза новых ударов очень реальна. Поэтому прогнозировать устойчивое рано рано", — объяснил Омельченко.

Украинцев призывают следить за обновленными графиками отключений и соблюдать экономное потребление, чтобы помочь системе удержать баланс в часы пиковой нагрузки.

