Арестович заявив про "бунт": екс-радник різко висловився про протести у Львові

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович опублікував резонансну заяву, в якій прокоментував протести, які спалахнули у Львові довкола діяльності територіальних центрів комплектування. На його думку, реакція частини військових та громадських коментаторів на подію лише демонструє нерозуміння глибинних причин суспільного невдоволення.

Протести проти ТЦК на Львівщині Фото: з відкритих джерел

Олексій Арестович розкритикував заклики до жорстких заходів проти учасників протестів, заявивши, що подібні вимоги не вирішують проблему, а лише посилюють напруженість. Він стверджує, що багато українців опираються не через страх перед бойовими діями чи російською загрозою, а через почуття приниження та недовіри до існуючої системи мобілізації.

Особливу увагу екс-радник звернув на те, що протест відбувся саме у Львові – регіоні, який традиційно вважається одним із найпатріотичніших у країні.

На його думку, цей факт свідчить про те, що невдоволення вже неможливо пояснити виключно зовнішнім впливом чи окремими випадками.

У своїй публікації Арестович також різко розкритикував нинішню модель державного управління, заявивши, що посилення адміністративного тиску та обмеження прав громадян лише прискорюють внутрішню кризу. Він висловив переконання, що навіть масштабна підтримка західних союзників не зможе компенсувати внутрішні проблеми, якщо держава не змінить підходу до відносин із суспільством.

На завершення колишній радник закликав відмовитися від політики надзвичайних рішень та зосередитися на побудові сучасної європейської моделі держави, що ґрунтується на верховенстві права, захисті свобод громадян, відповідальності влади та неухильному дотриманні Конституції.

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