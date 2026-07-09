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Арестович заявил о "бунте": экс-советник резко высказался о протестах во Львове

Бывший советник Офиса президента считает, что причины сопротивления работе ТЦК кроются не в страхе перед войной, а в отношении к людям

9 июля 2026, 11:30
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Кравцев Сергей

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал резонансное заявление, в котором прокомментировал протесты, вспыхнувшие во Львове вокруг деятельности территориальных центров комплектования. По его мнению, реакция части военных и общественных комментаторов на произошедшее лишь демонстрирует непонимание глубинных причин общественного недовольства.

Арестович заявил о "бунте": экс-советник резко высказался о протестах во Львове

Протесты против ТЦК на Львовщине. Фото: из открытых источников

Алексей Арестович подверг критике призывы к жестким мерам против участников протестов, заявив, что подобные требования не решают проблему, а лишь усугубляют напряженность. Он утверждает, что многие украинцы сопротивляются не из-за страха перед боевыми действиями или российской угрозой, а из-за чувства унижения и недоверия к существующей системе мобилизации.

Особое внимание экс-советник обратил на то, что протест произошел именно во Львове – регионе, который традиционно считается одним из наиболее патриотически настроенных в стране. 

По его мнению, этот факт свидетельствует о том, что недовольство уже невозможно объяснить исключительно внешним влиянием или отдельными случаями.

В своей публикации Арестович также резко раскритиковал нынешнюю модель государственного управления, заявив, что усиление административного давления и ограничение прав граждан лишь ускоряют внутренний кризис. Он выразил убеждение, что даже масштабная поддержка западных союзников не сможет компенсировать внутренние проблемы, если государство не изменит подход к отношениям с обществом.

В завершение бывший советник призвал отказаться от политики чрезвычайных решений и сосредоточиться на построении современной европейской модели государства, основанной на верховенстве права, защите свобод граждан, ответственности власти и неукоснительном соблюдении Конституции.

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