Арестович несподівано став на захист головкома Сирського і звернувся до Зеленського

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виступив із несподіваною заявою на захист головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. У своєму дописі він стверджує, що сьогодні в українській армії немає чинного генерала, який міг би зрівнятися із Сирським за рівнем професійної підготовки, стратегічного мислення, бойового досвіду та здатності ухвалювати складні рішення.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Олексій Арестович наголосив, що дискусії про заміну головкома не мають практичного сенсу, оскільки реальної альтернативи нині не існує. За його словами, Сирський залишається єдиним воєначальником, який здатний планувати масштабні операції та брати на себе відповідальність за застосування військ.

Водночас колишній радник переконаний, що головна проблема українського війська полягає не в особистості командувача, а у відсутності дієвої системи стримувань і противаг.

Він закликав створити повноцінну систему військового управління, яка включатиме військову раду при президентові, незалежну військову інспекцію Міністерства оборони, парламентський контроль, військову юстицію та розширені повноваження військової поліції.

Окремо Арестович розкритикував поширений у суспільстві термін "м'ясні полки Сирського". На його думку, причина появи таких звинувачень криється у втраті принципу єдиноначальності та надмірному впливі політичних факторів і суспільних настроїв на військове управління.

На його переконання, президенту Володимиру Зеленському варто концентруватися не на пошуку нового головнокомандувача, а на побудові сучасної інституційної системи управління армією та ефективного контролю за її діяльністю. Саме це, на думку Арестовича, стане ключем до підвищення ефективності ЗСУ.

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