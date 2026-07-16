Арестович неожиданно встал на защиту главкома Сырского и обратился к Зеленскому

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выступил с неожиданным заявлением в защиту главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В своем сообщении он утверждает, что сегодня в украинской армии нет действующего генерала, который мог бы сравниться с Сырским по уровню профессиональной подготовки, стратегического мышления, боевого опыта и способности принимать сложные решения.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Алексей Арестович подчеркнул, что дискуссии о замене главкома не имеют практического смысла, поскольку реальной альтернативы сейчас нет. По его словам, Сырский остается единственным военачальником, способным планировать масштабные операции и брать на себя ответственность за применение войск.

В то же время, бывший советник убежден, что главная проблема украинской армии заключается не в личности командующего, а в отсутствии действенной системы сдерживаний и противовесов.

Он призвал создать полноценную систему военного управления, которая будет включать военный совет при президенте, независимую военную инспекцию Министерства обороны, парламентский контроль, военную юстицию и расширенные полномочия военной полиции.

Отдельно Арестович подверг критике распространенный в обществе термин "мясные полки Сырского". По его мнению, причина появления таких обвинений кроется в утрате принципа единоначалия и чрезмерном влиянии политических факторов и общественных настроений на военное управление.

По его убеждению, президенту Владимиру Зеленскому следует сконцентрироваться не на поиске нового главнокомандующего, а на построении современной институционной системы управления армией и эффективного контроля над ее деятельностью. Именно это, по мнению Арестовича, станет ключом к повышению эффективности ВСУ.

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